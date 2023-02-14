binatespiti.ibb.istanbul: İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? Ücretsiz bina deprem testi belediye
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren depremlerin ardından vatandaşlar kendi binalarının durumunu merak etmeye başladı. İBB, 2000 yılından önce inşa edilen binaları ücretsiz olarak inceleyip, risk raporu hazırlayacağını duyurdu. Peki, İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar.
14.02.2023 10:40 - Son Güncelleme: 14.02.2023 10:41
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bina tespit projesi başlattı. Bu kapsamda İstanbullular binalarındaki risk durumunu öğrenmek istiyor. Büyük İstanbul depremi öncesi tedbirli olmak için bina tespiti yapmak isteyenler " İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aranıyor. Peki İBB bina tespiti kaç yıllık evlere yapılıyor? İşte başvuru ekranı ve detayları...