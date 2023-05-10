Bin yıl öncesinden yazdı! İbn-i Sina’dan 3 öneri! İşte hafızayı güçlendiren reçete

İbn-i Sina, insan sağlığına çok faydalı 3 besini bin yıl öncesinden açıkladı. Özellikle hafızanın güçlendirilmesince büyük etkisi olan besin yıllar geçmesine rağmen aynı faydasını koruyor ve günümüzde de uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği o besin…