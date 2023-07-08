BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...
Salı ve Cuma günleri için yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 11-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimde süt ve süt ürünleri, temizlik ürünleri satışa sunulacak. Cuma günü ise telefon, yağsız fritöz, Stanley termos ve birçok çeşitli ürün satışa çıkacak. İşte 11-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...
08.07.2023 18:47 - Son Güncelleme: 08.07.2023 18:47
11-14 Temmuz 2023 tarihlerinde BİM mağazalarında, Katlanır Bisiklet, TV, Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge, Saklama kabı ve cam ürünler, Stanley Outdoor Termos 1 L, Casper Cep Telefonu, Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı satışta olacak. İşte Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...