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Haberler Trend BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

Salı ve Cuma günleri için yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 11-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimde süt ve süt ürünleri, temizlik ürünleri satışa sunulacak. Cuma günü ise telefon, yağsız fritöz, Stanley termos ve birçok çeşitli ürün satışa çıkacak. İşte 11-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...

takvim.com.tr
08.07.2023 18:47 - Son Güncelleme: 08.07.2023 18:47
BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

11-14 Temmuz 2023 tarihlerinde BİM mağazalarında, Katlanır Bisiklet, TV, Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge, Saklama kabı ve cam ürünler, Stanley Outdoor Termos 1 L, Casper Cep Telefonu, Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı satışta olacak. İşte Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

BİM 11 TEMMUZ AKTÜEL KATALOG

Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g (155 TL)

Molinella Çift Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf (149 TL)

Dijital Baskılı Plaj Çantası (59,50 TL)

Askılı Elbise Kadın (59 TL)

Kimono Kadın (99 TL)

BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

Comfort Family Kaşkorse Atlet Kadın (49,50 TL)

Tenis Çorabı 5'li (45,90 TL)

Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g (155 TL)

Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike (125 TL)

Akınalbella Yüksek Taban Terlik Kadın (77,50 TL)

BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

İçim Labne 400 g (39,50 TL)

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg (95 TL)

Alo Toz Deterjan 8 kg (169 TL)

Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinası Tableti 75'li (269 TL)

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set (4.299 TL)

BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler (192,50 TL)

Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı (2.899 TL)

Casper Cep Telefonu (3.499 TL)

Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge (11.499 TL)

Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz (2.099 TL)

Sunny Çay Makinesi (429 TL)

BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet RSIII Pro Motor: 250 W (11.999 TL)

Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet XS35 Pro Motor: 350 W (15.999 TL)

Redbull Racing Kickscooter A6 Pro (11.999 TL)

Dijitsu 65 İnç Uhd Android Led Tv (9.999 TL)

BİM AKTÜEL KATAALOĞU YAYINLANDI! 11-14 Temmuz 2023 YAZ ORTASI İNDİRİMİ başladı! Robot süpürge, airfryer, züccaciye, temel gıda...

Benante Çerezlik Seti (119 TL)

Glass in Love Borosilikat Kupa (29,50 TL)

Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm (129 TL)

Standlı Servis Seti (99 TL)

Benante Dondurma Kaşığı 22cmx6cm (45 TL)

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet (39,50 TL)

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