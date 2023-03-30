Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti! Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak!
Bugüne kadar kimse soleus kasının bu kadar büyük bir kapasiteye sahip olduğunu düşünmemişti. Houston Üniversitesi'nde Sağlık ve İnsan Performansı profesörü Marc Hamilton, soleus kasının sağlık ve performans optimizasyonu için kullanılabileceğini belirtti. Masa başında çalışanların en büyük problemi hareket eksikliği ve kilo alımıdır. Uzun süre oturmak, hareketsizlik ve kötü beslenme alışkanlıkları, sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi birçok hastalık riskini artırır. Ancak, spor salonuna gitmek ya da egzersiz yapmak herkesin yapabileceği bir şey değildir. İşte bu nedenle, masa başında yapılabilecek basit bir hareket olan "soleus pushup" ile yağ yakımını başlatabilir ve metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Bu hareket, hem sağlıklı kalmanıza hem de kilo vermenize yardımcı olabilir.
30.03.2023 15:22 - Son Güncelleme: 30.03.2023 15:22
Masa başı çalışmanın sağlığımız üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir ve insanları ciddi hastalık riskine sokabilir. Yeni araştırmalar, alt bacakların küçük bir hareketinin, bir kasın metabolizmasını saatlerce çalıştırarak hareketsiz oturmanın bazı olumsuz etkilerini hafifletebileceğini buldu. Bu hareketi basitçe anlatmak gerekirse ismi "bacak şınavı."
Soleus Kası Nedir?
Soleus kası, gastroknemius kasının altında, bacağın arkasında yer alan büyük bir kasdır. Yürüme, koşma ve zıplama gibi hareketlerde önemli bir rol oynar. Genellikle alt bacak kasları arasında en az dikkat çeken kaslardan biridir. Ancak, soleus kası otururken aktif olarak çalışır ve metabolizmayı hızlandırır.