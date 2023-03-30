RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti! Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak!

Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti! Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak!

Bugüne kadar kimse soleus kasının bu kadar büyük bir kapasiteye sahip olduğunu düşünmemişti. Houston Üniversitesi'nde Sağlık ve İnsan Performansı profesörü Marc Hamilton, soleus kasının sağlık ve performans optimizasyonu için kullanılabileceğini belirtti. Masa başında çalışanların en büyük problemi hareket eksikliği ve kilo alımıdır. Uzun süre oturmak, hareketsizlik ve kötü beslenme alışkanlıkları, sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi birçok hastalık riskini artırır. Ancak, spor salonuna gitmek ya da egzersiz yapmak herkesin yapabileceği bir şey değildir. İşte bu nedenle, masa başında yapılabilecek basit bir hareket olan "soleus pushup" ile yağ yakımını başlatabilir ve metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Bu hareket, hem sağlıklı kalmanıza hem de kilo vermenize yardımcı olabilir.

30.03.2023 15:22 - Son Güncelleme: 30.03.2023 15:22
Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti! Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak!

Masa başı çalışmanın sağlığımız üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir ve insanları ciddi hastalık riskine sokabilir. Yeni araştırmalar, alt bacakların küçük bir hareketinin, bir kasın metabolizmasını saatlerce çalıştırarak hareketsiz oturmanın bazı olumsuz etkilerini hafifletebileceğini buldu. Bu hareketi basitçe anlatmak gerekirse ismi "bacak şınavı."

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Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti! Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak!

Doğru yapıldığında "soleus pushup" masa başında çalışanların daha sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Soleus kası, alt bacağınızın arkasındaki gastroknemiusun altında bulunan büyük kastır.

Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti! Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak!

Yürümek, koşmak ve zıplamak için çok önemli olduğunu uzun zamandır bildiğimiz güçlü bir kas. Bilim insanları, "soleus pushup" adını verdikleri bir şeyi yaparak metabolizmayı nasıl hızlandırabileceklerini ortaya çıkardılar.

Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti! Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak!

Soleus Kası Nedir?

Soleus kası, gastroknemius kasının altında, bacağın arkasında yer alan büyük bir kasdır. Yürüme, koşma ve zıplama gibi hareketlerde önemli bir rol oynar. Genellikle alt bacak kasları arasında en az dikkat çeken kaslardan biridir. Ancak, soleus kası otururken aktif olarak çalışır ve metabolizmayı hızlandırır.

Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti! Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak!

Soleus Pushup Nedir?

"soleus pushup" adı verilen hareket, masa başında çalışanlar için özellikle yararlıdır. Bu hareket, soleus kasını çalıştırmak için yapılan bir tür bacak şınavıdır. Hareket, sadece birkaç dakikanızı alır ve basit bir şekilde uygulanabilir.

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