Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti! Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak!

Soleus Pushup Nedir?

"soleus pushup" adı verilen hareket, masa başında çalışanlar için özellikle yararlıdır. Bu hareket, soleus kasını çalıştırmak için yapılan bir tür bacak şınavıdır. Hareket, sadece birkaç dakikanızı alır ve basit bir şekilde uygulanabilir.