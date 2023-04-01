Bilim insanları önerdi, satış patlaması yaşandı! Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
Uzun ve sağlıklı yaşam herkesin arzusudur. Ancak, günümüzde stresli yaşam tarzı, iş yoğunluğu ve yanlış beslenme alışkanlıkları insanların bu hedeflerine ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. Neyse ki, uzun yaşamanın sırrı artık çözülmüş durumda. Yapılan bir araştırmada, Japonya'daki Okinawa, İtalya'daki Sardunya, Yunanistan'daki İkarya ve ABD'deki Kaliforniya gibi "Mavi Bölgeler" olarak adlandırılan yerlerde yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları incelenmiş ve daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı tespit edilmiştir.
CNBC'nin haberine göre, araştırmacılar yedikleri yiyecekleri inceledi ve uzun yaşamın sırrını açığa çıkardı. Mavi Bölgeler, özellikle de Okinawa, Sardunya, İkarya ve Kaliforniya'da yaşayan insanlar, 100 yaşın üzerinde olan kişilerin oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle, bu bölgeler "uzun yaşam" konusunda birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Uzun ömür uzmanı Dan Buettner de, bu bölgelerdeki yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını incelemek için bir araştırma ekibi kurmuştur.
Mavi Bölgelerdeki Beslenme Alışkanlıkları
Mavi Bölgelerde yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarına baktığımızda, şunları görebiliriz:
Bitkisel Yiyeceklerin Tüketimi
Mavi Bölgedeki insanlar, diğer bölgelere göre daha fazla bitkisel gıda tüketmektedirler. Özellikle sebzeler, meyveler, baklagiller ve tam tahıllı gıdalar tüketimi oldukça yaygındır. Bu yiyecekler, vücudu sağlıklı tutmak için gerekli vitamin, mineral ve diğer besin maddelerini içerirler.
Lifli Yiyecekler
Mavi Bölgedeki insanların diyetleri lif açısından oldukça zengindir. Baklagiller, sebzeler ve tam tahıllı gıdalar gibi lifli yiyecekler, vücudun sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve uzun süre tok tutarlar.
Yediklerinizin en az yüzde 90'ı bitkisel olsun
Mavi bölge sakinleri, yedikleri yiyeceklerin büyük bir bölümünü bitkisel kaynaklardan alıyor. Özellikle mevsime uygun sebzeleri (özellikle ıspanak, karalahana, şalgam yaprağı, pancar ve pazı) tüketiyorlar. Diğer mevsimler içinse sebzelerin ya turşusunu kuruyorlar ya da onları kurutuyorlar. Mavi bölge'deki yemeklerde bütün bir sene boyunca fasulye, yeşillik, tatlı patates, tam tahıllı yiyecekler, meyveler ve çerezler de hakim durumda.