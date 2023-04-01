Bilim insanları önerdi, satış patlaması yaşandı! Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar

CNBC'nin haberine göre, araştırmacılar yedikleri yiyecekleri inceledi ve uzun yaşamın sırrını açığa çıkardı. Mavi Bölgeler, özellikle de Okinawa, Sardunya, İkarya ve Kaliforniya'da yaşayan insanlar, 100 yaşın üzerinde olan kişilerin oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle, bu bölgeler "uzun yaşam" konusunda birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Uzun ömür uzmanı Dan Buettner de, bu bölgelerdeki yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını incelemek için bir araştırma ekibi kurmuştur.