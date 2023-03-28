Bilim dünyası şaşkına döndü, bu mucizeyi konuşuyor! Yaşlanmayan aksine gençleşen tür keşfedildi! O canlının ölümsüz olduğu iddia edildi!

Planarya Solucanları Hakkında

Planarya solucanları, kendilerini yenileme kabiliyeti ile bilinen yassı kurtlardır ve dünyanın her yerinde varlıklarını sürdürürler. İkiye bölündüklerinde kendilerini yenileyebilirler ve kök hücrelerini sınırsız şekilde yeniden oluşturabilme özellikleriyle dikkat çekerler. Nottingham Üniversitesi'nin 2012 yılında yaptığı bir araştırmada, bu canlıların ölümsüz olabileceği iddia edilmiş ve bu iddia hızla yayılmıştır.