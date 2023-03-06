BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler!
Müslüman alemi için oldukça büyük öneme sahip olan Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır merakla araştırılmaya başlandı. 2023 yılında Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Bu kutsal kabul edilen gecede çekilecek zikir ve tesbihler, kılınacak namazlar, okunacak dualar gündemde sıkça araştırılıyor. Peki Berat Kandili'nde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Berat gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 6 rekatlık Berat gecesi namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte detaylar...
Berat Kandili 6 Mart 2023 tarihinde Pazartesi (bugün) eda edilecek. Şaban ayının 14'üncü gününü 15'inci gününe bağlayan gece idrak edilecek olan Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler, kılınacaz namazlar, okunacak dualar gündeme geldi. İnternet arama motorlarında ''Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte Berat Kandili ibadetleri...
BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Berat Kandilinde "Bin adet Estağfirullah El Azim", "Bin 1 adet ihlas Suresi", "Bin adet La İlahe İllallah", "Bin adet Salavat", "Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil", "Yüz adet Besmele", "129 Adet Ya Latif" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
BERAT GECESİ İBADETLERİ
Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berât, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.