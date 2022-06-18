Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat: Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Haziran ayının sonuna kadar başvuran herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak!

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde yukarıya yönlü hareketler sergilemeye başlayan döviz kurları ve altın fiyatları, çoğu sektörde bulunduğu gibi akaryakıt ve LPG pazarında de zamların gözlenmesine sebep oldu. Ocak Ayı Ayı ayına girildiği an itibari ile pompaya yansıtılan yeni zamlar, durumu hazırda yaşam pahalılığına karşı direnmeye çalışan vasıta sahiplerinin bellerini bükmeye başladı. Fakat bu zam furyasının sadece başlangıcı oldu.