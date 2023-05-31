Bedava oldu, para alınmayacak: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa….
DGS başvuruları başladı ve adaylar 5 Haziran tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Ancak, deprem bölgesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar için önemli bir duyuru yapıldı. Bu vatandaşlardan DGS başvuru ücreti alınmayacak.
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas-Gürün'de ikamet eden veya bu bölgelerde 6 Şubat 2023 tarihli depremde ikamet eden vatandaşlar, DGS başvurusu için herhangi bir ücret ödemeyecekler. Bu adı geçen bölgelerde yaşayan ve depremde etkilenen vatandaşlar için yapılan bu uygulama, maddi olarak destek sağlamayı hedeflemektedir.
Bu yılki DGS başvuru ücreti 270,00 TL olarak belirlenmiştir. Ancak deprem bölgesinde ikamet eden veya etkilenen vatandaşlar için bu ücret uygulanmayacaktır. Bu önemli karar, söz konusu bölgelerdeki vatandaşların daha kolay bir şekilde DGS başvurusu yapabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu haberle birlikte deprem bölgelerindeki vatandaşlar, DGS başvurusu için ücretsiz başvuru yapabilecekler. Başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayan adaylar, ilgili sınavın tüm aşamalarına katılma hakkını elde edeceklerdir.
Özetle, DGS başvuruları başladı ve deprem bölgesinde ikamet eden veya etkilenen vatandaşlar için başvuru ücreti alınmayacak. Bu uygulama, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşların DGS başvurusuna kolaylıkla ulaşabilmesini ve maddi olarak desteklenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Adaylar, belirtilen süre içinde başvurularını gerçekleştirebilir ve sınav sürecine katılma fırsatını elde edebilirler.
2023 DGS SINAV ÜCRETİ HAKKINDA BİLGİ
2023 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınav ücreti hakkında bilgilendirme yapıldı. Sınav ücreti, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlendi ve adaylara duyuruldu. 2023 DGS sınav ücreti, 270,00 TL olarak belirlendi. Bu ücret, DGS sınavına katılmak isteyen adayların ödemesi gereken tutarı ifade etmektedir. Sınav ücreti, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularda ödenmelidir.