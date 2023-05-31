Bedava oldu, para alınmayacak: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa….

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas-Gürün'de ikamet eden veya bu bölgelerde 6 Şubat 2023 tarihli depremde ikamet eden vatandaşlar, DGS başvurusu için herhangi bir ücret ödemeyecekler. Bu adı geçen bölgelerde yaşayan ve depremde etkilenen vatandaşlar için yapılan bu uygulama, maddi olarak destek sağlamayı hedeflemektedir.