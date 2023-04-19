RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Bayram'ın vazgeçilmez 3'lüsü! En pratik su böreği, yaprak sarma ve kalburabastı tarifi! Bayramda en güzel sofrayı siz kurun...

Bayram'ın vazgeçilmez 3'lüsü! En pratik su böreği, yaprak sarma ve kalburabastı tarifi! Bayramda en güzel sofrayı siz kurun...

Bayramda ailesine ve sevdiklerine mükellef bir sofra hazırlamak isteyenlere en güzel tarifleri derledik. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan su böreği, yaprak sarma ve kalburabastıyı en kolay ve en lezzetli haliyle yapabilirsiniz. İşte bayrama özel en pratik tarifler...

takvim.com.tr
19.04.2023 16:14 - Son Güncelleme: 19.04.2023 16:14
Bayram’ın vazgeçilmez 3’lüsü! En pratik su böreği, yaprak sarma ve kalburabastı tarifi! Bayramda en güzel sofrayı siz kurun...

Bayrama özel en güzel atıştırmalıkları sizler için derledik. Su böreği, yaprak sarma ve kalburabastı tarifiyle sofrasını donatmak isteyenlere en iyi ve en lezzetli tarifler...

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Bayram’ın vazgeçilmez 3’lüsü! En pratik su böreği, yaprak sarma ve kalburabastı tarifi! Bayramda en güzel sofrayı siz kurun...

KOLAY SU BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 adet böreklik yufka

İç Sosu İçin;

2 adet yumurta
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ

İç Harcı İçin;

Beyaz peynir
Kaşar peyniri
Maydanoz

Üzeri İçin;

1 adet yumurta
Susam

Bayram’ın vazgeçilmez 3’lüsü! En pratik su böreği, yaprak sarma ve kalburabastı tarifi! Bayramda en güzel sofrayı siz kurun...

KOLAY SU BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç sosu olan su, süt, yumurta ve sıvı yağı çırpalım.

İç harcı hazırlamak için, rendelenmiş kaşar peyniri ve beyaz peyniri karıştıralım ve biraz da maydanoz doğrayalım.

Bayram’ın vazgeçilmez 3’lüsü! En pratik su böreği, yaprak sarma ve kalburabastı tarifi! Bayramda en güzel sofrayı siz kurun...

Yağlanmış fırın tepsisine 1 yufkayı serelim.

Üzerine iç sos sürelim.

Ardından diğer 2 yufkayı bir kaç parçaya bölüp, sosa batırıp tepsiye yayalım.

İç harcın yarısını serpiştirelim.

Bayram’ın vazgeçilmez 3’lüsü! En pratik su böreği, yaprak sarma ve kalburabastı tarifi! Bayramda en güzel sofrayı siz kurun...

Diğer 2 yufkayı da birkaç parçaya bölelim.

Sosa batırıp, tepsiye yayalım. Kalan iç harcı serpiştirelim.

En son kalan 1 yufkayı, tüm şekilde tepsinin üzerine kapatalım.

Yumurtayı çırpıp sürelim.

Susam serpiştirelim ve üzeri kızarana kadar 200 derecede pişirelim.

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