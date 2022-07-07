Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL ATM’den anında alabilirsiniz!

Vatandaşların nakit para ihtiyaçlarına deva olmak isteyen bankalardan oldukça avantajlı kredi paketleri gelmeye başladı. Birçok alanda görülen yüksek fiyatlar ve art arda gelen çoğu zam ardından kişilerin nakit gereksinimi de artmış durumda. Uygun finansman kullanarak nakit sıkıntısını çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar ise en makul oranlara sahip kredileri kullanarak ek nakit desteğinden yararlanmak istiyor. ING Bank, Vakıfbank ve Akbank doğrultusundan duyurulan 3 ay ertelemeli krediler çoğu vatandaşın gereksiniminin çözümünde destek oluyor.