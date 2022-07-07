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Haberler Trend Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL ATM'den anında alabilirsiniz!

Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL ATM'den anında alabilirsiniz!

Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren çoğu banka bağlamında düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleriyle kredi desteği veriliyor.

takvim.com.tr
07.07.2022 08:57 - Son Güncelleme: 07.07.2022 08:57
Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL ATM’den anında alabilirsiniz!

Vatandaşların nakit para ihtiyaçlarına deva olmak isteyen bankalardan oldukça avantajlı kredi paketleri gelmeye başladı. Birçok alanda görülen yüksek fiyatlar ve art arda gelen çoğu zam ardından kişilerin nakit gereksinimi de artmış durumda. Uygun finansman kullanarak nakit sıkıntısını çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar ise en makul oranlara sahip kredileri kullanarak ek nakit desteğinden yararlanmak istiyor. ING Bank, Vakıfbank ve Akbank doğrultusundan duyurulan 3 ay ertelemeli krediler çoğu vatandaşın gereksiniminin çözümünde destek oluyor.

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Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL ATM’den anında alabilirsiniz!

ING, Vakıfbank ve Akbank'ın yanı sıra daha çoğu farkı bankadan benzer kredi fırsatları duyuruldu.

Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL ATM’den anında alabilirsiniz!

Acil nakit gereksinimleri amacıyla ilaveten vatandaşlara faizsiz ya da düşük faiz oranları ile süratli krediler gerçekleştiren bankalar, dijital bankacılık hizmetleri kapsamında masrafların da bir hayli azaltılmasını sağlamıştır.

Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL ATM’den anında alabilirsiniz!

3 ay ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi desteği veren bankalar:

· ING Bank

· Vakıfbank

· Akbank

Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 5 bin, 10 bin ve 20 bin TL ATM’den anında alabilirsiniz!

· Yapı Kredi

· QNB Finansbank

· CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

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