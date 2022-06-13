Bayram gelmeden bayram havası esti! 55 yaş üstü 13 milyon kişiye 500, 625 ve 750 TL ek ödeme, 100 bin TL kredi müjdesi geldi!

Döviz kurlarının ve altın piyasasının yukarı yönlü hareketler sergilemeleri, temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere tüm gereksinimlerin karşılanabilmesi konusunun önünde büyük bir engel olarak durmaya başladı. Emlaktan otomotive, gıdadan tekstile birçok farklı kategoride gözlenen yüksek oranlı zamlar, özellikle ayın sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emekli vatandaşların bütçelerini nerede ise sıfırladı. Söz konusu maliyet artışlarından etkilenen emekli vatandaşlar, bütçelerini toparlamak amacı ile destek arayışı içerisine girmeye başladılar.