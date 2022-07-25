Başvuran herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak! Az önce duyuruldu: Devletten büyük destek!

Yaşlılıktan ya da yüzde 40 ve üzeri oranlı engel durumundan dolayı kendi geçimini sağlayamayacak halde olan vatandaşlar, müdürlük doğrultusundan tasarlanmış olan bu yardım modelinden karşılıksız bir şekilde faydalanabilmektedirler.