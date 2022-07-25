Başvuran herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak! Az önce duyuruldu: Devletten büyük destek!
Devlet kurumları, detaylı faktörler kapsamında dezavantajlı gruplarda değerlendirilebilecek olan vatandaşlara birtakım yardımlar iletmektedirler. Bu yardımların çoğu, kişilerin esas gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacına hizmet etmektedir. Bu kapsamda devletin bu sosyal yardım siyasetini yürütmek ile yükümlü kurumlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, gereksinim sahibi vatandaşlara "fakirlik/ muhtaçlık aylığı" hizmeti sunmaktadır.
25.07.2022 09:40 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:40
Yardıma muhtaç olan vatandaşlar için yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumu aracılığı ile geri ödemesiz nakit desteği veriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, söz konusu yardım başlığının detaylarını açıkladı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan verilebilecek olan nakdi yardım etmeye dair haberin devamı
Yoksulluk Aylığı Nedir?
Yoksulluk ya da başka adı ile muhtaçlık aylığı olarak tanınan sosyal yardım modeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan tasarlanmış olan bir sosyal yardım modelidir.