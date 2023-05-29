Başucunuza limon koyun! Japon bilim adamları açıkladı! Sabah uyandığınızda olanlara inanamayacaksınız...
Limon, doğanın en güçlü meyvelerinden biridir. Antibakteriyel ve antiviral özelliklerin yanı sıra birçok besin maddesi ile doludurlar. Muhtemelen zaten limonla yemek pişiriyorsunuz veya limonu suya ve çaya ekliyorsunuz, ancak yatağınızın yanına dilimlenmiş bir limon koymanın size birçok sağlık yararı sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Japon bilim adamlarına göre başucunuza dilimlediğiniz limon hayatınızı olumlu yönde etkileyecek. İşte başucuna limon koymanın faydaları...
29.05.2023 15:40 - Son Güncelleme: 29.05.2023 15:40
1 adet limonu dilimleyim başucunuza koyduğunuzda meydana gelen değişime inanamayacaksınız. İşte başucuna limon koymanın faydaları...
Limon ayrıca stres atma sağlar. Koku, doğal bir ruh halini iyileştiricidir ve aynı zamanda kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur.