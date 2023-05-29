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Haberler Trend Başucunuza limon koyun! Japon bilim adamları açıkladı! Sabah uyandığınızda olanlara inanamayacaksınız...

Başucunuza limon koyun! Japon bilim adamları açıkladı! Sabah uyandığınızda olanlara inanamayacaksınız...

Limon, doğanın en güçlü meyvelerinden biridir. Antibakteriyel ve antiviral özelliklerin yanı sıra birçok besin maddesi ile doludurlar. Muhtemelen zaten limonla yemek pişiriyorsunuz veya limonu suya ve çaya ekliyorsunuz, ancak yatağınızın yanına dilimlenmiş bir limon koymanın size birçok sağlık yararı sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Japon bilim adamlarına göre başucunuza dilimlediğiniz limon hayatınızı olumlu yönde etkileyecek. İşte başucuna limon koymanın faydaları...

takvim.com.tr
29.05.2023 15:40 - Son Güncelleme: 29.05.2023 15:40
Başucunuza limon koyun! Japon bilim adamları açıkladı! Sabah uyandığınızda olanlara inanamayacaksınız...

1 adet limonu dilimleyim başucunuza koyduğunuzda meydana gelen değişime inanamayacaksınız. İşte başucuna limon koymanın faydaları...

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Başucunuza limon koyun! Japon bilim adamları açıkladı! Sabah uyandığınızda olanlara inanamayacaksınız...

Limonun kokusu hava yolunuzu açmanıza ve daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

Başucunuza limon koyun! Japon bilim adamları açıkladı! Sabah uyandığınızda olanlara inanamayacaksınız...

Limon ayrıca stres atma sağlar. Koku, doğal bir ruh halini iyileştiricidir ve aynı zamanda kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur.

Başucunuza limon koyun! Japon bilim adamları açıkladı! Sabah uyandığınızda olanlara inanamayacaksınız...

Bunların her ikisi de daha dinlendirici, kesintisiz bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.

Başucunuza limon koyun! Japon bilim adamları açıkladı! Sabah uyandığınızda olanlara inanamayacaksınız...

Kendinizi sürekli mutsuz ve karamsar hissediyorsanız, birkaç gece odanızda limonla uyumayı deneyin.

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