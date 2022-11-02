Başparmak şeklinize göre kişiliğiniz sizi şoke edecek! O numara başparmağı olandan kaçın! Keçi gibi inatçı...
Bugün, başparmak şeklinin bir kişinin kişiliğini nasıl gösterdiğine dair büyüleyici psikolojik gerçekleri ortaya çıkaracağız. Birkaç bilim insanı başparmak şekli ve kişilik arasındaki bağlantıyı araştırdı.Kişilik Testleri, kendiniz, sevdikleriniz veya sevmedikleriniz, tercihleriniz, nasıl düşündüğünüz, duygusal zekanızı ve ayrıca IQ seviyeniz hakkında tüm detayları ortaya çıkıyor! İşte parmak şeklinize göre kişiliğiniz...
EĞRİ BAŞPARMAĞINIZ VARSA
Değişikliklere kolayca uyum sağlarsınız. Yeni ortamlara ve yerlere kolayca uyum sağlarsınız. Bir konuda kararınızı değiştirmeye hazırsınız. Kendinizi ifade etmeyi ve yeni insanlarla kaynaşmayı da kolay buluyorsunuz. Başkalarından da kolayca etkilenebilirsiniz. Oldukça duygusal olabilirsiniz. Yaratıcı, meraklı ve sanatsalsınız.
BAŞPARMAĞIN ÜST VE ALT KISIMLARI EŞİTSE
Uyumlu bir insan olduğunuzu gösterir. Denge için çabalayan sakin bir bireysiniz. Her zaman tüm sonuçların parlak ve iyi tarafına bakarsınız. Barışçıl olma eğilimindesiniz. Herhangi bir konunun her iki tarafına da bakabilirsiniz. Eşyalara dengeli bir mantık ve duygu yolu uygularsınız. Genellikle etkilenebilir miktarda teorik ve pratik bilgiye sahipsiniz. Genelde iyi bir öğretmen olursunuz. İşleri çoğunlukla planlı bir şekilde yapmayı seviyorsunuz. Planlama aşamalarınız sırasında kendinizi bazı şeyleri çok fazla düşünürken bulabilirsiniz.
BAŞPARMAĞINIZIN ÜST YARISI DAHA UZUNSA
Genellikle her şeyin yerli yerinde ve düzenli olmasını istersiniz. Listenizde her zaman daha büyük bir hedefiniz veya bir sonraki hedefiniz vardır. Bazı şeylerden kolay kolay tatmin olmazsın. Bazen projeleriniz ve fikirleriniz konusunda oldukça takıntılı hale gelebilirsiniz. Dürüstlüğünüz ve açık görüşleriniz için aranıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve aileniz size güvenebileceklerini söyleyebilir. Ayrıca oldukça idealistsiniz. Kendiniz ve ilişki kurduğunuz insanlar için yüksek standartları koruyorsunuz. Ya yüzde yüz inanç ve kaliteyle bir şeyler yapacaksınız ya da kendinizin ya da hiç kimsenin zamanını boşa harcamamış olacaksınız.
BAŞPARMAĞINIZIN ALT YARISI DAHA UZUNSA
Nadiren hayal kurmaya kendinizi kaptırırsınız. Siz 'yavaş ve istikrarlı, yarışı kazanır' türünden bir bireysiniz. Her zaman çevrendekileri mutlu etmek için çabalarsınız. Cömert, alçakgönüllü ve şefkatli birisiniz. Son derece güvenilir bir insansın. Birçok şey dikkatinizi dağıtmaz. Neye sahip olduğunuza ve ne yaptığınıza son derece odaklanıyorsunuz. Mütevazı kalmaya ve basit şeylerden zevk almaya meyillisiniz. Aşkı bulma bölümüne çok fazla mantık koyabilirsiniz. Sizin için sadece aşk duygularını hissetmek yeterli değil.
DÜZ BAŞPARMAĞINIZ VARSA
İnatçı ve baskınsınız. Bir şeyler yapmak için son derece güçlü bir iradeniz ve inancınız var. Açık sözlü ve güvenilirsin. Sadakatiniz dikkat çekici. Bir şey hakkındaki fikrinizi kolayca değiştirmezsiniz. Aklınıza bir şey koyduğunuzda, yüzde 100'ünüzü verirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için sarsılmaz bir kararlılığa sahipsiniz. Genelde iyi bir lider olursunuz. Oldukça analitiksin ve iyi bir pratiklik ve duygu dengesine sahipsin. Genellikle bir poker yüzü taşırsınız, ancak sözünüzün erkeği veya kadınısınız. Aceleyle söz vermezsiniz ama bir kez söz verdiğinizde sözünüzden caymanız çok nadirdir. Sert ve ulaşılmaz görünebilirsin, ancak nazik bir ruhsun.