Başparmak şeklinize göre kişiliğiniz sizi şoke edecek! O numara başparmağı olandan kaçın! Keçi gibi inatçı...

DÜZ BAŞPARMAĞINIZ VARSA

İnatçı ve baskınsınız. Bir şeyler yapmak için son derece güçlü bir iradeniz ve inancınız var. Açık sözlü ve güvenilirsin. Sadakatiniz dikkat çekici. Bir şey hakkındaki fikrinizi kolayca değiştirmezsiniz. Aklınıza bir şey koyduğunuzda, yüzde 100'ünüzü verirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için sarsılmaz bir kararlılığa sahipsiniz. Genelde iyi bir lider olursunuz. Oldukça analitiksin ve iyi bir pratiklik ve duygu dengesine sahipsin. Genellikle bir poker yüzü taşırsınız, ancak sözünüzün erkeği veya kadınısınız. Aceleyle söz vermezsiniz ama bir kez söz verdiğinizde sözünüzden caymanız çok nadirdir. Sert ve ulaşılmaz görünebilirsin, ancak nazik bir ruhsun.