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Banyodaki kulaklığı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi... 30 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz!

Optik illüzyonlar sadece beyninize harika bir egzersiz sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda göz el koordinasyonunuzu ve odaklanma seviyenizi de geliştirir. Sabun, diş fırçası, deterjan ve saç kurutma makinesinin yer aldığı bir banyo görüntüsü şu sıralar internette trend olmayı başardı. Burada sizlerden gizlenmiş kulaklığı bulmanız isteniyor. Banyodaki kulaklığı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi görülüyor ve testi paylaşan sayfa 30 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyor.

10.03.2023 15:02 - Son Güncelleme: 10.03.2023 15:02
Banyodaki kulaklığı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi... 30 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz!

İnternette optik bulmacalar ve resimli bulmacalar son derece popüler oldu. Eğlenceli olması nedeniyle kişilerin zekası hakkında pek çok şey ortaya koyar. IQ'nuzu değerlendirebilen ve kişiliğinizin farklı yönlerini ortaya çıkarabilen yeni bir görselle karşınızdayız. İnsanların sadece %2'si resimdeki banyonun içine gizlenmiş kulaklıkları 30 saniye içinde fark edebiliyor.

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Banyodaki kulaklığı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi... 30 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz!

BANYODAKİ KULAKLIĞI BULMAK SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK GİBİ...

Bu optik illüzyon mücadelesini kazanmak görme yeteneğinizin ne kadar iyi olduğunu ortaya çıkaracaktır.

Banyodaki kulaklığı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi... 30 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz!

Klozetin yanındaki duvarda da havlu ve bornozlar görülüyor. Lavabonun yanında da bir çamaşır makinesi var.

Banyodaki kulaklığı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi... 30 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz!

İnsanların sadece %2'sinin bu resimde gizlenmiş kulaklıkları görebildiği söylendi. Şimdi aramaya başlayalım.

Banyodaki kulaklığı bulmak samanlıkta iğne aramak gibi... 30 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz!

Mavi arka plan kulaklıklar için mükemmel bir gizlenme sağlıyor.

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