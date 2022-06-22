Baklava yufkasından tahinli çıtır rulo yapımı! Lezzetiyle baş döndürecek cevizli rulo baklava tarifi!
Cevizli tahinli rulo baklava tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cevizli rulo baklava nasıl yapılır ve baklava yufkasından tahinli rulo baklava nasıl yapılır soruları yer alıyor.
Tahinli çıtır rulo tarifi bu lezzeti denemek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tahinli rulo baklava nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, baklava yufkasından tahinli rulo naısl yapılır? Cevizli rulo baklava tarifi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
CEVİZLİ TAHİNLİ RULO BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
El yapımı baklava sevenler için oldukça etkileyici bir tarif olan baklava tarifi için birçok kişi detayları araştırmaya başladı. İşte cevizli rulo baklava tarifi için gerekli malzemeler;
12 adet baklavalık yufka
6 yemek kaşığı şeker
1 su bardağı tahin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı kırılmış ceviz
Üzeri için;
Pudra şekeri
Baklava yufkası çok çabuk kuruduğu için 3 adet yufkayı çıkararak başlıyoruz. Kalan yufkaları tekrar sarmaya özen gösterelim.
tahin ve yağı karıştırıyoruz.
Harcımızı tezgaha yayıyoruz ve fırça yardımıyla tahinli yağı sürüyoruz. 2.katı Üzerine koyun ve tahin sosunu tekrar sürün.
Son katı kapatın ve tahin sosunu tekrar sürün. Her tarafına 1.5 yemek kaşığı şeker serpin.
Cevizleri tüm gövdeye yayıyoruz ve hamurumuzu rulo şeklinde sarıyoruz. Kareleri kesip parşömen kağıdı ile serdiğimiz tepsiye koyuyoruz. Tüm kenarlarımızı bu şekilde yapıp 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.
Tahinli Çıtır Rulo Kaç Kalori?
1 porsiyonu ise 362.3 gram olup 1096.8 kalori içermektedir.
Bu yemek Karbonhidrat, Kalori, Protein yönünden zengindir. 2000 Kalorilik diyet temel alındığında, bir porsiyonu günlük Karbonhidrat ihtiyacının %62.4, günlük Kalori ihtiyacının %54.8 ve günlük Protein ihtiyacının %53.1'ini karşılar.