Baklava yufkasından tahinli çıtır rulo yapımı! Lezzetiyle baş döndürecek cevizli rulo baklava tarifi!

Baklava yufkası çok çabuk kuruduğu için 3 adet yufkayı çıkararak başlıyoruz. Kalan yufkaları tekrar sarmaya özen gösterelim.

tahin ve yağı karıştırıyoruz.

Harcımızı tezgaha yayıyoruz ve fırça yardımıyla tahinli yağı sürüyoruz. 2.katı Üzerine koyun ve tahin sosunu tekrar sürün.

Son katı kapatın ve tahin sosunu tekrar sürün. Her tarafına 1.5 yemek kaşığı şeker serpin.

Cevizleri tüm gövdeye yayıyoruz ve hamurumuzu rulo şeklinde sarıyoruz. Kareleri kesip parşömen kağıdı ile serdiğimiz tepsiye koyuyoruz. Tüm kenarlarımızı bu şekilde yapıp 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.