Bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? Sadece gözlere bakarak karakterini anlayın! İşte bakışlardaki anlamlar!

Bakışlar iletişim kurmakta oldukça yardımcı jest ve mimikler arasında yer alır. Fakat uzmanlar sadece iletişim için değil aynı zamanda bakışlardan yola çıkarak kişinin neler hissettiğini ve nasıl biri olduğunu anlayabileceğimizi söylüyor. Peki, bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? Bakışlardan karakter analizi yapılır mı? Bakışlardaki anlamlar nelerdir? İşte merak edilenler...