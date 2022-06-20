Bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? Sadece gözlere bakarak karakterini anlayın! İşte bakışlardaki anlamlar!
Kişiden kişiye göre çeşitlilik gösteren bakış tarzı kişinin karakteri ve hissettikleri hakkında detayları ele veriyor. Çoğu zaman kısa bakışmalar ve göz temaslarının bir şey ifade etmediğini düşünebilirsiniz. Fakat uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre kişinin bakışları neler hissettiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Tek bir göz hareketiyle kaşınızdaki kişinin karakterini çözebilirsiniz. İşte bakışlardaki anlamlar…
20.06.2022 10:15 - Son Güncelleme: 20.06.2022 10:15
Bakışlar iletişim kurmakta oldukça yardımcı jest ve mimikler arasında yer alır. Fakat uzmanlar sadece iletişim için değil aynı zamanda bakışlardan yola çıkarak kişinin neler hissettiğini ve nasıl biri olduğunu anlayabileceğimizi söylüyor. Peki, bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? Bakışlardan karakter analizi yapılır mı? Bakışlardaki anlamlar nelerdir? İşte merak edilenler...
Özellikle karşısındaki bir insanla sürekli kaçamak bakışmalar halinde olan kişilerin birbirlerini tanımaya çalıştıkları ve aralarında bir merak duygusunun oluştuğu bilinmektedir. Bu nedenle bir kişinin kaçamak bakışlarını yakaladıysanız bir sonraki bakışmada ona karşı gülümseyerek niyetinizi belli edebilirsiniz.