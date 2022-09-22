Badana yapmadan kışa tertemiz bir başlangıç yapın! Parlak duvarların formülü belli oldu! Bunu uygularsanız çıkmayacak leke yok...

BUHAR İLE DUVAR SİLME

Sileceğiniz duvarın bulunduğu yere kaynar su bırakmak, temizlik anlamında size kolaylık sağlar. Hangi odanın duvarını silmek istiyorsanız öncelikle kapıları ve pencereleri kapatın. Daha sonra oda içerisine bir kova kaynar su bırakın. Bu sudan çıkan buhar, duvardaki kirleri yumuşatır. Bu da duvarı kolay temizlenebilir hale getirir.

Buhar ile duvar silme uygulamasında duvarı yumuşattıktan sonra mop yardımı ile tüm duvarı silebilirsiniz. Bu uygulama size duvar silme işleminde hız kazandırır. Hazırlayacağınız silme suyu ile zaten yumuşamış kirleri kolayca çıkarabilirsiniz.