Badana yapmadan kışa tertemiz bir başlangıç yapın! Parlak duvarların formülü belli oldu! Bunu uygularsanız çıkmayacak leke yok...
Duvarların temizliğe ihtiyaç duyduğu alanlardan biri de mutfaklardır. Mutfaklarda yapılan yemeklerin kokusu hep duvarlara siner. Bu da duvarların temizlenmesi ihtiyacını doğurur. Duvarların evlerin en çok temizlenmeye ihtiyacı olan yerleridir. Sürekli sigara dumanı, yemek kokusu ya da kalorifer isi gibi nedenler ile kirlenir. Özellikle de kış aylarında kaloriferlerin çalışmaya başlaması ile petekten duvara is yükselimi olur. Bu da duvarların kirli bir görüntüye ulaşmasına neden olur.Duvarların temizliğe ihtiyaç duyduğu alanlardan biri de mutfaklardır. Mutfaklarda yapılan yemeklerin kokusu hep duvarlara siner. Bu da duvarların temizlenmesi ihtiyacını doğurur. Duvar temizlemek oldukça zahmetli bir iştir. Peki, duvar nasıl temizlenir? Duvardaki lekeler nasıl çıkar? İşte merak edilenler...
Ev temizliğinde duvarlar genellikle en çok kirlenen bölgeler olabilir. Bu lekeler bazen zorlu olurken bazen de kolay bir şekilde çıkabilir. Kimyasal ürünlerle boyaya zarar vermeden önce bu doğal yöntemleri denemeniz gerekir. Doğal ve evde bulunan bu malzemelerle birlikte adeta yeniden badana yaptırmış gibi bir görünüm elde edebilirsiniz.
DUVAR EN İYİ NE İLE SİLİNİR?
1 litre suyun içinde 1 çay bardağı sirke ve 1 paket karbonatı karıştırın. Elde edilen suyun içine temizleme bezini batırıp çıkarın ve bezin sadece nemli kalmasını sağlayın. Duvarda yer alan yağ, parmak izi, yemek kalıntısı ve kuruyan lekeleri bu karışımla kolayca temizlemiş olacaksınız.
KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI YÖNTEMİYLE DUVAR TEMİZLEME
Karbonat ve sirke karışımı duvar lekelerini çıkarabilecek güçlü bir etkiye sahiptir. Evde bulunan bu doğal malzemelerle birlikte duvarınız yeni bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunun için; 1 litre su, 1 çay bardağı sirke ve 1 paket karbonat gereklidir. Bu malzemeleri bir sprey şişesinin içine ekleyin ve karıştırın. Sprey şişesi yoksa bir kabın içinde de karıştırabilirsiniz. Bu karışımın içine temiz bir bezi batırıp çıkartın ve bezi güzelce sıkın. Nemli bezle birlikte duvarınızda oluşan yağ lekeleriniz, parmak izlerini veya başka lekeleri silmeye başlayın. Bu yöntemle birlikte evinizdeki duvarlarda yeni bir görünüm elde edeceksiniz.
BULAŞIK DETERJANI İLE DUVAR SİLME
Duvar silme yöntemleri arasında en fazla tercih edilenlerden biri bulaşık deterjanı kullanımıdır. Bir sprey şişesinin içerisine su ve bulaşık deterjanını ekleyin. Daha sonra temizlemek istediğiniz duvara bu karışımı uygulayın. Öncelikle karışımı duvarın üst kısımlarına sıkmanız önerilir. Daha sonra silme mop yardımı ile duvarı en üstten alta doğru temizleyin. Böylece duvardaki tüm kirler kısa süre içerisinde ortadan kalkar.
BUHAR İLE DUVAR SİLME
Sileceğiniz duvarın bulunduğu yere kaynar su bırakmak, temizlik anlamında size kolaylık sağlar. Hangi odanın duvarını silmek istiyorsanız öncelikle kapıları ve pencereleri kapatın. Daha sonra oda içerisine bir kova kaynar su bırakın. Bu sudan çıkan buhar, duvardaki kirleri yumuşatır. Bu da duvarı kolay temizlenebilir hale getirir.
Buhar ile duvar silme uygulamasında duvarı yumuşattıktan sonra mop yardımı ile tüm duvarı silebilirsiniz. Bu uygulama size duvar silme işleminde hız kazandırır. Hazırlayacağınız silme suyu ile zaten yumuşamış kirleri kolayca çıkarabilirsiniz.