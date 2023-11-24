Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri "Dünyanın kaderi sonsuz kadar değişecek" Her dediği çıkan Hitler'in bile akıl aldığı kör kahin...

Gözlerinin kör olması nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor... Her yılın sonu bir sonraki yıl için kehanetleri yeniden okunanan Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri giderek gündem olmaya başladı. Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Rusya-Ukrayna savaşını bilen, Hitler'in bile akıl aldığı ünlü kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı.
Tahminleri ile dünyaya damga vuran Baba Vanga, takipçilerinin çoğu tarafından 16. yüzyıl kahini Nostradamus ile eş kabul ediliyor. 1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova, bu kez 2024 kehanetleriyle gündemde.
11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen Bulgar Kahin, Baba Vanga yeniden dünya gündeminde...
Daha önce dünya çapındaki bir çok olayı önceden bildiği iddia edilen Bulgar Kahin Baba Vanga'nın, 2024 kehanetleri ortaya çıktı.