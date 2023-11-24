Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri "Dünyanın kaderi sonsuz kadar değişecek" Her dediği çıkan Hitler'in bile akıl aldığı kör kahin...

Gözlerinin kör olması nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor... Her yılın sonu bir sonraki yıl için kehanetleri yeniden okunanan Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri giderek gündem olmaya başladı. Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Rusya-Ukrayna savaşını bilen, Hitler'in bile akıl aldığı ünlü kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı.