Aynı iki emojiyi bulmanız neredeyse imkansız... IQ'su 132 olanlar bile yapamıyor. 200 kişiden 2'si bile başaramadı. Beyin jimnastiği yaptıran görsel bulmacalar insanlara hem keyifli vakit geçirtiyor hem de zihin becerilerinizi artırıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan emojili görsel bulmaca internette viral oldu. Resimde sizlerden iki benzer emojiyi bulmanız isteniyor. Süre dolmadan emojiyi bulanların son derece zeki ve başarılı olduğu iddia ediliyor.