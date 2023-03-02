Aynı iki emojiyi bulmanız neredeyse imkansız... IQ'su 132 olanlar bile yapamıyor! 200 kişiden 2'si bile başaramadı!
Görsel emoji bulmacası sosyal medyada binlerce kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı. Son günlerde popüler hale gelen bu tarz testler kısa sürede viral olmaya devam ediyor. İnternette paylaşılan emojili görsel bulmaca binlerce kişinin kafasını karıştırdı. Burada sizlerden aynı iki emojiyi bulmanız isteniyor. Verilen 15 saniyelik sürede iki emoji bulmayı başaranlar testi başarıyla geçecek. Şimdi sizi görselle baş başa bırakıyoruz. Aynı olan emojiyi bulmanız için süre başladı.
02.03.2023 17:06 - Son Güncelleme: 02.03.2023 17:06
Aynı iki emojiyi bulmanız neredeyse imkansız... IQ'su 132 olanlar bile yapamıyor. 200 kişiden 2'si bile başaramadı. Beyin jimnastiği yaptıran görsel bulmacalar insanlara hem keyifli vakit geçirtiyor hem de zihin becerilerinizi artırıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan emojili görsel bulmaca internette viral oldu. Resimde sizlerden iki benzer emojiyi bulmanız isteniyor. Süre dolmadan emojiyi bulanların son derece zeki ve başarılı olduğu iddia ediliyor.
AYNI İKİ EMOLOJİ BULABİLİR MİSİN?
Emojilerin sıklıkla yer aldığı bulmaca binlerce kullanıcının dikkatini çekmeyi devam ediyor.
Son zamanlarda popüler hale gelen bu tarz testler kısa sürede çok konuşulanlar arasında yer almaya devam ediyor.