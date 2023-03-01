Ayçiçek yağı almak isteyen elini çabuk tutsun! Migros, A101 ve TMO'ya gidenler koli koli alıyor! Stoklarda bitmeden alın...
Türkiye'de ayçiçek yağlarına gelen indirimler sıklıkla gündeme düşen haberlerden oluyor. Vatandaşlar her gün indirim kampanyalarını araştırırken bu ürünlere de indirim yapılmasını beklemeye başladı. Bugün takvim.com.tr olarak yaptığımız pazar araştırmasında ise bu ürünlerin farklı online marketlerde indirime uğradığını görüp derledik.
01.03.2023 15:06 - Son Güncelleme: 01.03.2023 15:12
Migrostan Ayçiçek Yağı İndirimi
En büyük zincir marketlerden birisi olan Migros ise iki gün süresince devam edecek bir kampanya açıkladı. Kritik günlerde başlattığı kampanyalar ile her kesimin bütçesine makul fiyatlandırmalar yapan Migros market zincirlerinden ayçiçek yağı indirimi geldi.