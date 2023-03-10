Ayçiçeğin arasına sızan kelebeği bulan yok çözemeyen çok... 15 saniyede bulursanız IQ'nuz en az 125'tir!
Optik illüzyonların veya zeka oyunlarının hayranıysanız sizin için mükemmel bir meydan okumamız var. Gergely Dudas tarafından hazırlanan bu çizimde internet kullanıcılarını çılgına çeviriyor. Eğlenceli ara ve bul resim oyunları yapan ünlü isim bu kez sizi ayçiçeği tarlasında bir kelebeği aramanız için yönlendiriyor. Öte yandan 15 dakikada bulamayanların sayısının oldukça fazla olduğu görülüyor. Şimdi paylaştığımız fotoğrafa yakından bakın ve kelebeği bulmaya çalışın.
10.03.2023 09:13 - Son Güncelleme: 10.03.2023 09:13
Ayçiçeğin arasına sızan kelebeği bulan yok çözemeyen çok... 15 saniyede bulursanız IQ'nuz en az 125'tir. Bu çizim ayçiçeğin içine gizlenmiş kelebeği bulmanız için size meydan okuyor. Kelebeğin ayçiçeklerinin taç yapraklarına karışması onu bulmayı neredeyse imkansız kılıyor. Şimdi Gergely Dudás ya da namı diğer Dudolf tarafından hazırlanan bu görsele odaklanmaya başlayabiliriz.