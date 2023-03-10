Ayçiçeğin arasına sızan kelebeği bulan yok çözemeyen çok... 15 saniyede bulursanız IQ'nuz en az 125'tir. Bu çizim ayçiçeğin içine gizlenmiş kelebeği bulmanız için size meydan okuyor. Kelebeğin ayçiçeklerinin taç yapraklarına karışması onu bulmayı neredeyse imkansız kılıyor. Şimdi Gergely Dudás ya da namı diğer Dudolf tarafından hazırlanan bu görsele odaklanmaya başlayabiliriz.