Ayarı olmayan 3 burç! Onlarla yolunuz kesişirse iki kez düşünün. Tutarsızlığın kitabı olsa yazarlar. Astroloji, bir kişinin doğum tarihine dayalı olarak genellemeler yapmasıyla biliniyor. Ancak bu genellemeler her zaman doğru olmayabiliyor. Her insanın kendine özgü kişilik özellikleri ve yaşam deneyimleri vardır. Bu nedenle bir burcun tüm üyeleri aynı olmaz. Şunu da belirtelim ki, bazı burçlar hakkındaki genellemeleri çok ciddiye almamak önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.