Vav TV İzle
Haberler Trend 🌘Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

🌘Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

2023 yılının doğa olaylarına Ay tutulması ekleniyor. 5 Mayıs Cuma günü Ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmasının vaktinin gelmesiyle birlikte burçlara olan etkileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Astrolojide tutulmaların etkilerinin olduğuna inanılırken, bu muhteşem doğa olayını izlemek isteyenler de tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
01.05.2023 22:52 - Son Güncelleme: 01.05.2023 22:52
🌘Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

Tutulmalar, astroloji uzmanlarına göre sonlar ve başlangıçlarla alakalıdır. Büyük bir heyecanla beklenen Ay tutulması için geri sayım sona eriyor. Peki, Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs Ay tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
🌘Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

Yılın ilk Ay tutulmasının başrolünde Uranüs olacak ve Zuben Elgenubi sabit yıldızı eşlik edecek.

🌘Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

Uranüs'ün işin içinde olması; artan grev ve isyanlara, teknolojik kazalara, yeni teknolojik ürünlere ve icatlara işaret edebilir. Ay tutulmaları duygusal açıdan yüklü astrolojik işaretlerdir ve önemli sonuçlara, muhasebelere denk gelirler.

🌘Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

KOÇ: Hızlı başlayan tutkulu ve samimi ilişkilere girebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı ilgilendiren değiştirici koşullar görünür olabilir. Bu dönemde kriz çıkaran durumlar, finansal açıdan önem taşıyan değişiklikler olabilir. Bu tutulma, Koç burcunun iş hayatındaki hedefleri ve gelecekteki planları hakkında düşünmesi için bir fırsat yaratabilir.

🌘Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

BOĞA: Ani evlilik, boşanma, seyahat veya taşınma kararı almanız tutulma takibinde mümkündür. Dış görüntünüz, sağlığınız, tutum ve davranışlarınızda olumlu yönde değişiklikler yapabilirsiniz. Karşılıklı konulara, denge ve ilişki içeren konulara, eşinizin durumuna daha çok odaklanabilirsiniz.

SON DAKİKA