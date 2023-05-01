🌘Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

KOÇ: Hızlı başlayan tutkulu ve samimi ilişkilere girebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı ilgilendiren değiştirici koşullar görünür olabilir. Bu dönemde kriz çıkaran durumlar, finansal açıdan önem taşıyan değişiklikler olabilir. Bu tutulma, Koç burcunun iş hayatındaki hedefleri ve gelecekteki planları hakkında düşünmesi için bir fırsat yaratabilir.