🌘Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek?
2023 yılının doğa olaylarına Ay tutulması ekleniyor. 5 Mayıs Cuma günü Ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmasının vaktinin gelmesiyle birlikte burçlara olan etkileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Astrolojide tutulmaların etkilerinin olduğuna inanılırken, bu muhteşem doğa olayını izlemek isteyenler de tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması Boğa, İkizler, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç, Terazi burcunu nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler!
01.05.2023 22:52 - Son Güncelleme: 01.05.2023 22:52
Tutulmalar, astroloji uzmanlarına göre sonlar ve başlangıçlarla alakalıdır. Büyük bir heyecanla beklenen Ay tutulması için geri sayım sona eriyor. Peki, Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 5 Mayıs Ay tutulması Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ
KOÇ: Hızlı başlayan tutkulu ve samimi ilişkilere girebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı ilgilendiren değiştirici koşullar görünür olabilir. Bu dönemde kriz çıkaran durumlar, finansal açıdan önem taşıyan değişiklikler olabilir. Bu tutulma, Koç burcunun iş hayatındaki hedefleri ve gelecekteki planları hakkında düşünmesi için bir fırsat yaratabilir.