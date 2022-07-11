Ay sonuna kadar 10 bin TL alıyorsunuz! Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan müjde!

Nakit gereksinimleri amacıyla kişilerin finansman arayışları devam eder iken kamu bankaları üzerinden yeni destekler verilmeye devam ediliyor. Hemen düşük miktarlı kredi fırsatlarından yararlanarak basit geri ödeme seçenekleriyle bilhassa dar gelirli kişilerin nakit sıkıntısını çözmeleri sağlanacak. Artan nakit gereksinimlerine yeni kredi paketleri ile destek olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 10.000 TL kredi amacıyla en avantajlı oranları ve geri ödeme seçeneklerini sunuyor. Vatandaşların nakit gereksinimleri bu krediler ile çözülecek