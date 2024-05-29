Avrupa'nın en yükseği! Çamlıca Kulesi'ne 3 yılda ziyaretçi akını: Sayı açıklandı

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369 metre uzunluğu, 587 metre deniz seviyesinden yüksekliği olan ve bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunan Çamlıca Kulesi'nin şehrin siluetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Çamlıca Kulesi açıldığı günden bu yana ciddi bir ziyaretçi akınına uğruyor. 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Çamlıca Kulesi'ni bugüne kadar 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti." şeklinde konuştu.