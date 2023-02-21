Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Dolunay, Ay, Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Burçların enerjisi...

Astrolojik açıdan sabit burçların tam ortaları, 15 derecesi ve civarı her zaman daha büyük bir yoğunluk ve odaklılık gösterir. Bu dönemde ay düğümleri Boğa-Akrep ekseninde ve aynı zamanda Uranüs de Boğa'nın tam ortasına ulaşmış durumda.