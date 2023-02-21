Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023! Ünlü astrolog Mart- Nisan ayına dikkat çekti! Dolunay, Ay, Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? Burçların enerjisi...
Ülkemizde yaşanan depremler sonrası acı kayıplar yaşandı. 20 Şubat'ta meydana gelen Hatay depremi de büyük bir korkuya neden oldu. Öte yandan Büyük İstanbul depremi için uyarılar devam ederken uzmanlar tarafından depremin yakın olduğu duyuruluyor. Astrolojiyi yakından takip edenler ise gökyüzündeki anlık hareketler ile deprem ilişkilerini araştırıyor. Peki, Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler 2023 neler? Dolunay, Ay ve Güneş tutulmaları ile deprem ilişkisi nedir? İşte merak edilenler...
21.02.2023 11:27 - Son Güncelleme: 21.02.2023 11:29
Ülkemizde meydana gelen depremlerde çok sayıda insan yaralandı, can kayıpları yaşandı ve birçok bina hasar gördü. Uzman yorumları bu konuda dikkat çekerken astrolojiyi yakından takip edenler ise gökyüzü hareketlerini merak edip inceliyor. Peki, Astrolojide deprem işaretleri ve gökyüzünde riskli tarihler neler? İşte detaylar...
Hürriyet'te yer alan habere göre, Aslan burcundaki dolunay bu dönemin çok gergin ve halk açısından sıkıntılı olabilecek doğa olaylarına işaret edebileceğinden bahsediliyordu.
Astrolojik açıdan sabit burçların tam ortaları, 15 derecesi ve civarı her zaman daha büyük bir yoğunluk ve odaklılık gösterir. Bu dönemde ay düğümleri Boğa-Akrep ekseninde ve aynı zamanda Uranüs de Boğa'nın tam ortasına ulaşmış durumda.