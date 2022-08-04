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Haberler Trend Astrologlar uyardı! Seviyorsanız gidin konuşun! O tarihlerde aşk başka güzel olacak! Aslan, Terazi, Kova burçları...

Astrologlar uyardı! Seviyorsanız gidin konuşun! O tarihlerde aşk başka güzel olacak! Aslan, Terazi, Kova burçları...

Astrologlar tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki günlerde ilişkisel anlamda yeni bir döneme girilecek. Oluşabilecek çapkınlıklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken özellikle ilişki başlatmak için tavsiye edilen günler de açıklandı. İşte burçlara göre Venüs Mars etkileşiminin getirecekleri...

takvim.com.tr
04.08.2022 00:33 - Son Güncelleme: 04.08.2022 00:33
Astrologlar uyardı! Seviyorsanız gidin konuşun! O tarihlerde aşk başka güzel olacak! Aslan, Terazi, Kova burçları...

Astrologlar uyardı. Bugünden itibaren ikli ilişkilerdeki düğümler çözülecek. Yeni ilişkilerin başlaması açısından önümüzdeki üç gün boyunca şanslı olabilirsiniz.

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Astrologlar uyardı! Seviyorsanız gidin konuşun! O tarihlerde aşk başka güzel olacak! Aslan, Terazi, Kova burçları...

5 Ağustos gününden itibaren başkalarının karanlık sırlarını keşfetmek yerine kendi içinizde var olan derin gerçeklerle yüzleşmenin bir yolunu bulmalı ve hatalarınızı gidermenin yollarını ile aramalısınız.

Astrologlar uyardı! Seviyorsanız gidin konuşun! O tarihlerde aşk başka güzel olacak! Aslan, Terazi, Kova burçları...

Bugün aynı zamanda çalışanlar için gerilimli bir gün olabilir.

Astrologlar uyardı! Seviyorsanız gidin konuşun! O tarihlerde aşk başka güzel olacak! Aslan, Terazi, Kova burçları...

Kendi işini en güzel şekli ile yapmak isterken başkalarının baskıcı davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Astrologlar uyardı! Seviyorsanız gidin konuşun! O tarihlerde aşk başka güzel olacak! Aslan, Terazi, Kova burçları...

5 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Yenilikler içinde olacağınız bugün, sorumluluklarınızı toparlamak size iyi gelecektir. İlerleyen günlerde artacak iş temponuzu ön görerek planlarınızı bugün iyi bir şekilde yapmalısınız. Yakınlarınızın sorunları ile ilgilenirken kendi planlarınızı ertelemeyin.

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