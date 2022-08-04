Astrologlar uyardı! Seviyorsanız gidin konuşun! O tarihlerde aşk başka güzel olacak! Aslan, Terazi, Kova burçları...
Astrologlar tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki günlerde ilişkisel anlamda yeni bir döneme girilecek. Oluşabilecek çapkınlıklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken özellikle ilişki başlatmak için tavsiye edilen günler de açıklandı. İşte burçlara göre Venüs Mars etkileşiminin getirecekleri...
04.08.2022 00:33 - Son Güncelleme: 04.08.2022 00:33
5 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU
Yenilikler içinde olacağınız bugün, sorumluluklarınızı toparlamak size iyi gelecektir. İlerleyen günlerde artacak iş temponuzu ön görerek planlarınızı bugün iyi bir şekilde yapmalısınız. Yakınlarınızın sorunları ile ilgilenirken kendi planlarınızı ertelemeyin.