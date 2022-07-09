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Haberler Trend Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit desteği verecek! Ay sonuna kadar 10 bin TL alıyorsunuz!

Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit desteği verecek! Ay sonuna kadar 10 bin TL alıyorsunuz!

Nakit gereksinimleri amacıyla kişilerin finansman arayışları devam eder iken kamu bankaları üzerinden yeni destekler verilmeye devam ediliyor. Hemen düşük miktarlı kredi fırsatlarından yararlanarak basit geri ödeme seçenekleriyle bilhassa dar gelirli kişilerin nakit sıkıntısını çözmeleri sağlanacak. Artan nakit gereksinimlerine yeni kredi paketleri ile destek olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 10.000 TL kredi amacıyla en avantajlı oranları ve geri ödeme seçeneklerini sunuyor. Vatandaşların nakit gereksinimleri bu krediler ile çözülecek

takvim.com.tr
09.07.2022 14:38 - Son Güncelleme: 09.07.2022 14:38
Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit desteği verecek! Ay sonuna kadar 10 bin TL alıyorsunuz!

Ziraat Bankası 10.000 TL Nakit Başvurusu

Vatandaşların bütün bireysel gereksinimleri amacıyla Ziraat Bankası'nın Tüketici Kredisi kullanarak hemen 10.000 TL nakit desteğinden yararlanması sağlanacak.

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Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit desteği verecek! Ay sonuna kadar 10 bin TL alıyorsunuz!

36 aya kadar vade seçeneklerine de ye verdiği kredi kapsamında talep edilecek kredi miktarına ve vadesine göre özel oranların uygulanması hedefleniyor.

Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit desteği verecek! Ay sonuna kadar 10 bin TL alıyorsunuz!

Hem de kişilerin dilediği elastik ödeme yöntemlerinden birini seçerek de makul geri ödeme avantajlarından yararlanması sağlanacak.

Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit desteği verecek! Ay sonuna kadar 10 bin TL alıyorsunuz!

10.000 TL nakit desteği alabilmek amacıyla Ziraat Bankası'na müracaat yapanların %1.79'dan başlayan faiz oranları ile 407 TL aylık taksit ödeyerek kredi kullanması sağlanacak.

Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlara Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit desteği verecek! Ay sonuna kadar 10 bin TL alıyorsunuz!

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi ile asgari ücretli çalışanlardan emeklilere, kamu çalışanından başka bütün bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen gelir sahibi vatandaşlara hemen kredi verilecek.

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