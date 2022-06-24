Asgari ücret zammında son detaylar açıklandı: 2022 asgari ücrette büyük sürpriz! Bu beklenti karşılanacak mı?

Türkiye'de 2022 yılının ilk 5 ayında görülen enflasyon, her kesimden vatandaşın alım gücünü ciddi oranda düşürdü. Enflasyon etkisi ve döviz kurunda da yaşanan ataklar nedeniyle piyasalarda birçok ürünün fiyatı da artış gösterdi. Temmuz ayında memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon rakamlarına göre en az yüzde 35'in üzerinde ciddi bir zam yapılacak. Toplumun geniş bir kesimini oluşturan asgari ücretlerin ise beklentisi artmış durumda.