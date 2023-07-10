APPLE ZAM SON DAKİKA! 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyat listesi geldi!
Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine yeniden zam geldi. Son 2 ayda toplamda 4. kez zam yapıldı. Gelen zamla en pahalı iPhone 85.999 TL'den 87.500 TL'ye yükseldi. Peki, 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...
10.07.2023 09:27 - Son Güncelleme: 10.07.2023 09:27
Firma, bu nedenle iPhone 14 fiyatları dahil olmak üzere tüm iPhone modellerine ve Türkiye'de sattığı tüm ürünlere zam yaptı.
Yeni zamlar sonrasında en pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı neredeyse 90 bin TL'ye yükseldi.