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Haberler Trend APPLE ZAM SON DAKİKA! 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyat listesi geldi!

APPLE ZAM SON DAKİKA! 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyat listesi geldi!

Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine yeniden zam geldi. Son 2 ayda toplamda 4. kez zam yapıldı. Gelen zamla en pahalı iPhone 85.999 TL'den 87.500 TL'ye yükseldi. Peki, 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
10.07.2023 09:27 - Son Güncelleme: 10.07.2023 09:27
APPLE ZAM SON DAKİKA! 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyat listesi geldi!

Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, KDV oranlarında yapılan artış sonrası Türkiye'deki fiyatlarını güncelledi. Peki, 10 Temmuz 2023 Apple ürünlerine zam mı geldi? İşte yeni zamlı Apple Türkiye fiyat listesi!

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APPLE ZAM SON DAKİKA! 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyat listesi geldi!

Apple Türkiye, yeni güne zamla başladı. Bir süre önce KDV oranlarında yapılan artış görünüşe göre Apple ürünlerine yansımış durumda.

APPLE ZAM SON DAKİKA! 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyat listesi geldi!

Firma, bu nedenle iPhone 14 fiyatları dahil olmak üzere tüm iPhone modellerine ve Türkiye'de sattığı tüm ürünlere zam yaptı.

APPLE ZAM SON DAKİKA! 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyat listesi geldi!

Yeni zamlar sonrasında en pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı neredeyse 90 bin TL'ye yükseldi.

APPLE ZAM SON DAKİKA! 10 Temmuz iPhone 11, 12, 13, 14 kaç TL oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyat listesi geldi!

APPLE'DAN 3 AYDA BEŞİNCİ ZAM!

Apple, yükseltilen KDV oranlarını tüm ürünlerine uygulamaya başladı.

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