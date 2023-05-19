Antik Mısır’da %100 işe yarayan cilt bakımı yöntemi! MÖ 3100 yılından gelen güzellik sırları! Meğer Kleopatra yüzüne...

Kleopatra haftada bir gün saçına kına uygulardı. Kınanın içine ise ceviz kabuğu tozu ve kül koyarak saç renginin hem siyah hem de parlak olmasını sağlardı. Öte yandan güçlü ve kalın saçlarının da sırrı olan bu bakım saç derisinde mantar ve kepeklenmeyi engellerdi.