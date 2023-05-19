Antik Mısır'da %100 işe yarayan cilt bakımı yöntemi! MÖ 3100 yılından gelen güzellik sırları! Meğer Kleopatra yüzüne...
Binlerce yıl öncesinde uygulanan cilt bakım yöntemleri, bugün hala tavsiye ediliyor ve büyük etkisiyle dikkat çekiyor. Antik Mısır döneminde kozmetik ürünlerinin bulunmamasına rağmen, kadınların olağanüstü güzelliklerini nasıl elde ettikleri gün yüzüne çıkmıştır. Bu noktada Kleopatra'nın güzellik sırları büyük bir ilgiyle inceleniyor. Kleopatra'nın güzelliğinin sırrı, özellikle doğal cilt bakım yöntemlerine dayanıyordu. O dönemde, pahalı kozmetik ürünleri yerine doğadan elde edilen doğal malzemeler tercih ediliyordu. Cildin temiz ve sağlıklı kalması için düzenli olarak süt ve bal banyoları yapılırdı. Bu uygulama cildin nemini koruyarak, yumuşak ve parlak bir görünüm sağlıyordu.
Antik Mısır'da yaşayan kadınların güzellik sırları ortaya çıktı. Binlerce yıl öncesinden gelen bu yöntemler çok daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlayabilir. Tarihte güzelliğiyle bilinen Kleopatra'nın cilt bakım rutinini sizler için derledik. İşte MÖ 3100 yılından gelen güzellik önerileri...
YÜZÜNÜZÜ GÜLSUYU İLE YIKAYIN
Güne gül suyu ile başlayan Kleopatra hem kokusunu hem de pamuk gibi cildini buna borçlu.
SÜT VE BAL MASKESİ
Bir yemek kaşıüı balı bir yemek kaşığı süt ile karıştırarak cildine süren Kleopatra yaklaşık 10 dakika sonra yüzünü ılık suyla yıkardı. Hem sivilce oluşumunu engeller hem de cildin nem dengesini korurdu.
Kleopatra haftada bir gün saçına kına uygulardı. Kınanın içine ise ceviz kabuğu tozu ve kül koyarak saç renginin hem siyah hem de parlak olmasını sağlardı. Öte yandan güçlü ve kalın saçlarının da sırrı olan bu bakım saç derisinde mantar ve kepeklenmeyi engellerdi.
Kleopatra saçında kına kokusunun kalmaması için saçını tuz ve naneli suyla yıkardı. Hem ağır kına kokusunu engeller hem de saç uçlarında yıpranmayı engelleyerek saçına kolayca şekil verirdi.