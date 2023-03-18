Antidepresan yanında vız kalır! Bu baharat mutluluğun anahtarını bizzat sunuyor! Derdi tasayı unutacaksınız!
Zerdeçal bitkisinin kökü birçok kültürde geleneksel bir ilaç olmasının yanı sıra baharat olarak kullanılıyor. Dünya genelinde yaygın kullanımı olan zerdeçalın antidepresan gibi etkisi olduğu iddia ediliyor. Öte yandan bağışıklık sistemi, cilt sağlığı ve kolesterol seviyeleri üzerinde de olumlu etkileri olduğu düşünülüyor. Zerdeçalın içinde bulunan kurkumin adlı madde serotonin üretimini artırdığı ve depresyon duygunuzu yenmenize sebep olduğu söyleniyor. Yapılan son araştırmaların bunu gösterdiği iddia ediliyor.
Antidepresan yanında vız kalır. Bu baharat mutluluğun anahtarını bizzat sunuyor. Derdi tasayı unutacaksınız. Bazı araştırmalar zerdeçalın zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Zerdeçalın içinde bulunan kurkumin adlı madde serotonin üretimini artırıyor. Depresyon duygunuzu yenmenize sebep oluyor.
FAYDASI SAYMAKLA BİLMİYOR
Zerdeçalın içerdiği aktif bileşenlerin, özellikle de kurkumin adlı bileşenin antienflamatuar özellikleri vardır.
İnflamasyon depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarının gelişiminde bir faktör olabiliyor. Bu nedenle bazı araştırmalar zerdeçalın depresyon ve kaygı gibi zihinsel sağlık sorunlarına yardımcı olabileceğini öne sürmektedir.
Anti-inflamatuar özellikleri
Zerdeçalın içindeki aktif bileşenlerden biri olan kurkumin, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
Bu nedenle zerdeçalın romatoid artrit gibi inflamasyona bağlı hastalıkların tedavisine yardımcı olabileceği düşünülüyor.