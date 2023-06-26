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Haberler Trend Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Sebebi ortaya çıktı...

Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Sebebi ortaya çıktı...

Birçok insan anne tarafındaki akrabalarıyla daha güçlü bağ kurar. Utah Üniversitesi'nde sosyolog olan Sonia Salari sonunda bu konuya açıklık getirdi. Çocukların anne tarafındaki akrabalarıyla daha yakın olması meğer bu durumdan kaynaklanıyormuş! Siz de teyzelerinizi daha çok seviyor halalarınızla daha mesafeli bir ilişki yaşıyorsanız sebebi ortaya çıktı. İşte anne tarafına daha yakın hissetmemizin sebebi...

takvim.com.tr
26.06.2023 23:07 - Son Güncelleme: 26.06.2023 23:07
Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Sebebi ortaya çıktı...

Baba tarafının neden hep daha mesafeli olduğunu açıklıyoruz! Siz de anne tarafınızı daha çok seviyorsanız sebebi bu olabilir. İşte genellikle anne tarafının sevilmesinin nedeni...

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Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Sebebi ortaya çıktı...

Utah Üniversitesi'nde sosyolog olan Sonia Salari düzenli olarak aile çalışmaları dersi veriyor.

Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Sebebi ortaya çıktı...

Öğrencilerine bu konuyla ilgili anket yapan Sonia Salari her zaman anne tarafının daha çok sevildiğini gözlemledi.

Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Sebebi ortaya çıktı...

Başka bir çalışmada ise anne ve babanın özellikle kızlarının çocuklarına daha bağlı olduğu ortaya çıktı.

Anne tarafının daha çok sevilmesinin nedeni buymuş! Teyzesini canından çok sevenler halam benden uzak olsun diyenler buraya! Sebebi ortaya çıktı...

Bu durumun ardından birçok sebep olduğu düşünülse de aslında tamamen ciinsşişyet rolleriyle ilgili bir durum olduğu belirtildi.

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