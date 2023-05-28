AA 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! ANADOLU AJANSI SEÇİM SONUÇLARI CANLI! Dakika dakika oy oranları - YSK verileri anlık...
Canlı seçim sonuçları için aramalar hız kazandı. İşte Anadolu Ajansı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları...
Anadolu Ajansı seçim sonuçları için aramalar son saatlerde hız kazandı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için sayımlar başlamış oldu. Anadolu Ajansı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları haberimizde...
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023 BELLİ OLUYOR
14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı Meclis'te 323 sandalye ile genel seçimi kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ise Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.5 oy oranı ile ilk sırada olduğunu göstermişti. Yüzde 50+1 oy oranına ulaşılamayınca Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğ*lu 28 Mayıs'ta ikinci kez kozlarını paylaştı. Türkiye 08.00'de oy kullanma işleminin başlaması ile 81 ilde sandıkların başına koştu. Sandıklar 17.00'de kapandı ve seçim sonuçları belli olmaya başladı.
SEÇİM SONUÇLARI 2023 SAYFASINDAN İL İL OY ORANLARI VE ANLIK VERİLERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları takvim.com.tr seçim sayfasında olacak. Türkiye, demokrasiye sahip çıkarak yüksek bir katılım gerçekleştirirken, sandıkların kapanması ile de oy sayımını takip etmeye başladı. Dünyanın gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, il il oy oranları, anlık veriler ve açık grafikler seçim sayfamızda yer alıyor.