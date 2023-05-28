AA 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! ANADOLU AJANSI SEÇİM SONUÇLARI CANLI! Dakika dakika oy oranları - YSK verileri anlık...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023 BELLİ OLUYOR

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı Meclis'te 323 sandalye ile genel seçimi kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ise Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.5 oy oranı ile ilk sırada olduğunu göstermişti. Yüzde 50+1 oy oranına ulaşılamayınca Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğ*lu 28 Mayıs'ta ikinci kez kozlarını paylaştı. Türkiye 08.00'de oy kullanma işleminin başlaması ile 81 ilde sandıkların başına koştu. Sandıklar 17.00'de kapandı ve seçim sonuçları belli olmaya başladı.