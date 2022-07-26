Aman dikkat! Sizin de binlerce lira borcunuz çıkabilir! E-devlet üzerinden hemen bakın!

Geçtiğimiz sene vatandaşlara yapılandırma hakkı tanındı ve pek çok vatandaş borçlarını ödeme fırsatı buldu. Ancak bu hal herkesi harekete geçirmedi zira pek çok vatandaş borcu olmasından habersiz hayatına devam etmektedir. Hal bu tür olunca devlet doğrultusundan duyurular yayınlanmaya başlandı.