Altın yatırımcısına şoke eden haber geldi! Kritik seviyenin altına düştü; Görenler inanmak bile istemedi! Yalnızca birkaç ay sonra…
Altın fiyatları ABD enflasyon verisi ardından düşüş eğilimini sürdürürken; ons altın şu dakikalarda 1705 dolar civarında, gram altın ise 957 lira seviyesinde. 41 senenin zirvesini yenileyen ABD haziran ayı enflasyon verisi ardından, doların dünyada güçlenmesini sürdürmesiyle altın fiyatları üstünde baskı sürüyor. Ons altın fiyatları, dünkü prosedürlerde 1697 dolar oranına kadar gerileyerek, geçen 11 ayın dip civarını görürken; haftanın son prosedür gününde değer kaybını sürdürüyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1716 doları, en düşük 1700 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,28 oranında düşüşle 1705 dolardan prosedür gördü
Gram altının fiyatı, haftanın ilk prosedür gününe hafif düşüşle başlarken; bugün prosedür gördüğü uluslararası piyasalarda en yüksek 965,64 lira civarını, en düşük ise 956,19 lira civarını gördü. Gram altın, ons altında düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:44 itibarıyla yüzde 0,12 oranında düşüşle 957,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1613 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 632 liradan prosedür görüyor.
Altın fiyatlarında 'ABD enflasyonu' baskısı
Fed'in temmuz ayı toplantısında ve eylül ayında yapılacak olan toplantıda 75 baz puan faiz artışına net gözüyle bakılırken; rekor enflasyon verisi ardından temmuz ayında 100 baz puan faiz artışı konuşulmaya başlandı. Fed'in sıkılaşma politikası dünyada doları güçlendirirken; ABD tahvil faizlerini yükseltiyor. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarını baskılıyor.
ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği sıkılaşma politikasında yön belirleyici bulunduğu amacıyla olabildiğince önemli. Fed, enflasyonist riskin önüne geçebilmek amacıyla faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi'nin (FOMC) bir ileri toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.
Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi?
İslam Memiş altın yatırımcılarının en çok merak ettiği Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi? sorusunun yanıtladı ve tarih verdi.
İslam Memiş, "Son 6 aydır resesyon beklemiyoruz diyenler, geçici enflasyon diyerek piyasayı oyalayanlardı. Bugün resesyon fiyatlamasının başladığını gördük. Eylül, ekimdeki büyük tufanın ayak sesleri bunlar. Küresel piyasalarda enflasyonla mücadele yalın değildir. Siz bundan ileri süreçlerde duygularınızla değil, aklınızla hareket etmek zorunda olan küçük yatırımcılarsınız. Çünkü sizin birikimleriniz, perde arkasında bir çekirdek parası. Onlarla siz aynı kaderi paylaşmıyorsunuz.
Altın fiyatları düştü haberleri var. Altının ons, gümüşün ons fiyatından bahsediyorlar. Bankadan gram altın aldığınızda 994 lira olduğunu, Kapalıçarşı'da 994 lira olduğunu göreceksiniz. Gümüşün gram fiyatı bankalarda, Kapalıçarşı'da 11.13 seviyesinde. Tuzağa düşmeyin, varlıklarınıza sahip çıkın. Duygularınızla hareket etmeyin.