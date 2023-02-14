Altın için resmen yeni rakam verildi! Altın fiyatları dibe vuracak! Bu rakamı gören başını taşlara vuracak! 1-5-10 ve 20 gram altın kaç TL?

Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar ayrıntıları öğrenmek için araştırmalarına devam ediyorlar. Son dakika altın fiyatları aşağı yönlü hamlesine bugün de devam etmekte. Altın fiyatları düşerken altın alabilmek isteyenler bağlamında Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş ''son fırsat'' diyerek açıkladı. Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların aklını karıştırıyor. Altın fiyatları 2023 yılına çok iyi başlamış ve önemli kazançları beraberinde getirmişti. Ancak Şubat ayında görüntü bir anda negatife döndü ve ons altında 100 dolara yakın bir kayıp meydana geldi. Üstelik bu kayıplar halen daha devam ediyor. Bu kayıp sürecinin nereye kadar gideceği bilinmezken altın piyasasına dair uzman yorumları belli oldu.