Altın için resmen yeni rakam verildi! Altın fiyatları dibe vuracak! Bu rakamı gören başını taşlara vuracak! 1-5-10 ve 20 gram altın kaç TL?
Bu rakamı gören başını taşlara vuracak! Altın fiyatları dibe vuracak! Altın alanların ve yatırım yapanların oldukça yakından takip ettiği isim olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş çarpıcı açıklamalar yaptı. Gram altın için yeni tahminde bulunan Memiş altın yatırımcılarına yeni bir fırsat sunuyor. Altın yatırımcıları tarafından merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarının ne zamana kadar yükselişe devam edeceği. Yükselişin devam edip etmeyeceği ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar altınlarını ne zaman bozdurmaları gerektiği hakkında bilgi almak için altın ve para piyasaları uzmanlarından gelen açıklamaları yakından takip ediyor.
Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar ayrıntıları öğrenmek için araştırmalarına devam ediyorlar. Son dakika altın fiyatları aşağı yönlü hamlesine bugün de devam etmekte. Altın fiyatları düşerken altın alabilmek isteyenler bağlamında Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş ''son fırsat'' diyerek açıkladı. Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların aklını karıştırıyor. Altın fiyatları 2023 yılına çok iyi başlamış ve önemli kazançları beraberinde getirmişti. Ancak Şubat ayında görüntü bir anda negatife döndü ve ons altında 100 dolara yakın bir kayıp meydana geldi. Üstelik bu kayıplar halen daha devam ediyor. Bu kayıp sürecinin nereye kadar gideceği bilinmezken altın piyasasına dair uzman yorumları belli oldu.
İslam Memiş altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcıları uyardı. Altın fiyatları düşüşüşe geçerken İslam Memiş ''son fırsa'' diyerek yatırımcılara kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş altında kısa vakitli alım fırsatının geleceğini evvelki açıklamalarında dile getirmişti. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Memiş, şubat ayına işaret ederek, yatırımcılar için öngörülerini peş peşe açıkladı.
Memiş: "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diyen eksper isim, "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin de Şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.
1185 liraya kadar artan gram altın fiyatlarında aşağı yönlü seyrin devam ettiği ifade edildi. Konu hakkında geçen haftalarda ABD'de iş gücü istatistiklerinin beklentilerden daha iyi bir performans göstermesinin sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisinin hakim bulunduğu bildirildi.