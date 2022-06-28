Altın fiyatları son dakika patladı! Eridi bitti gitti! Altın için kritik hamle geldi! 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Tüm altın kaç para?
Eridi bitti gitti! Altın için kritik hamle geldi! 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Tüm altın kaç para? Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününde de aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler doğrultusundan yakından takip ediliyor. Gram altın düşüş eğilimine devam ediyor. Gram altın bugün 989,29 TL'den prosedür görüyor. Ons altın bugün 1825,9 dolardan güne başladı.
Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününde de aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Emtia piyasasında dikkatler G-7 Zirvesi'ne çevrilirken, Rus altın ithalatına yasak planı altın fiyatlarının artmasına yol açtı. Spot altın haftaya 1.838 dolar civarından başladı. Analistlere göre ise bu karar Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle halihazırda kısıtlanmış olması nedeniyle simgesel olmaktan öteye geçmeyecek. ABD, İngiltere, Japonya ve Kanada'nın Almanya'da Piyasa günü başlayan G-7 zirvesinde yasağı duyurmayı planladıkları belirtiliyor.
İngiltere hafta sonu yaptığı açıklamada, "Bu tedbir uluslararası piyasası Rus altınlarına kapatarak küresel bir tesire sahip olacak" ifadelerini kullansa da analistler altın piyasasında standartları belirleyen Londra Altın Piyasaları Birliği'nin Rus altın rafinerilerini Mart ayında akreditasyon listesinden çıkardığını vurgulayarak kararın potansiyel etkisinin düşük olacağını kaydetti.
"Endüstrinin Rus altınlarını kısıtlamak amacıyla çoğu ismim attığını göz önünde bulundurursak G-7 ülkeleri doğrultusundan Rus altınlarına getirilecek bir yasağın etkilerinin sınırlı olması muhtemel" diyen ING Groep Emtia Stratejileri Başkanı Warren Peterson, "Bu büyük oranda simgesel bir karar gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'yı işgalinin sonrasında Rusya'ya yapılan yaptırımlar dünyanın ikinci en büyük altın üreticisini büyük oranda Avrupa ve ABD pazarlarının dışına iterken G-7'nin alacağı karar dünyanın en büyük iki altın ticaret merkezi olan Londra ve New York'u Rus altınlarına tamamıyla kapatacak.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada enflasyonun ABD ekonomisine eklemlenme riski bulunduğuna vurgu yapan ve "yumUşak iniş" gerçekleştirmenin çok zorlu olacağını bildiren Powell yetkililerin faiz artışlarının makul olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi. Federal Açık Pazar Komitesi geçen hafta faizleri 75 baz puan artırarak 1994'ten beri en büyük faiz yükselişinı gerçekleştirmiş ve Başkan Powell bir ileri toplantı amacıyla ikinci bir 75 baz puan ya da 50 baz puanlık bir yükselişin işaretlerini vermişti.
Macquarie Group stratejistlerinin 21 Haziran'da geçtikleri bir bilgi notunda, "Para politikalarının rahatlatıcı olmaktan sıkılaşmacı bir hal alması ve kuvvetli enflasyonun reel gelir ve itimat üzerindeki etkisi nedeniyle aralarında ABD, İngiltere, euro bölgesi ve Japonya'nın da bulunduğu başlıca ekonomilerden bazılarının 12-18 ay içersinde resesyona girmesi bekleniyor" ifadelerini yer verildi. Uzmanlar teknik göstergelerin altının yakın vadede 1.820 dolar oranına yakın bir taban görebileceğini lakin pazarının orta vadede pozitif bulunduğunu belirtiyor.