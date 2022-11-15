Almayan bin pişman olur! Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL ödeme... Emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı!
Emeklilerin nakit gereksinimlerini karşılayabilmeleri bağlamında çoğu değişik kredi paketi duyurulmaktadır. Bu paketlerden bir tanesi geçen zamanlarda emeklilerin önüne sunuldu. Kamu bankaları gelen haberlere göre yeni duyurulan kredi paketine destek verecek. Eğer bu bankaların müşterisi iseniz tek yapmanız gereken mobil ya da internet bankacılığı üzerinden kredi paketine müracaatta bulunmaktır.
15.11.2022 09:16 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:16