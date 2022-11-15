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Almayan bin pişman olur! Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL ödeme... Emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı!

Emeklilerin nakit gereksinimlerini karşılayabilmeleri bağlamında çoğu değişik kredi paketi duyurulmaktadır. Bu paketlerden bir tanesi geçen zamanlarda emeklilerin önüne sunuldu. Kamu bankaları gelen haberlere göre yeni duyurulan kredi paketine destek verecek. Eğer bu bankaların müşterisi iseniz tek yapmanız gereken mobil ya da internet bankacılığı üzerinden kredi paketine müracaatta bulunmaktır.

takvim.com.tr
15.11.2022 09:16 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:16
Almayan bin pişman olur! Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL ödeme... Emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı!

Yeni gelen pakette isteyen vatandaşlar 100.000 TL'ye kadar kredi çekebilecekler. Kredi çekimi esnasında şahıslardan gelir belgesi gibi ekstra bir belge istenmeyecek.

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Almayan bin pişman olur! Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL ödeme... Emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı!

Başvurmak isteyen isten vatandaşlar yalnızca maaşlarını aldıkları banka şubesine gidecek ve müracaat formunu dolduracaklar. Hem de kredi paketinin içersinde çoğu imkânda yer alacak. 3 ay ödeme erteleme ve 24 aya kadar vade bu imkanlardan bazıları olarak duyuruldu.

Almayan bin pişman olur! Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL ödeme... Emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı!

Kredi Müjdeleri Geldi

Kamu bankaları gelen haberlere göre yeni duyurulan kredi paketine destek verecek. Eğer bu bankaların müşterisi iseniz tek yapmanız gereken mobil ya da internet bankacılığı üzerinden kredi paketine müracaatta bulunmaktır.

Almayan bin pişman olur! Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL ödeme... Emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı!

Eğer şubelere gitmeden işlemlerinizi yaparsanız mesai saatlerinizi beklemenize de lüzum bulunmamaktadır. İstediğiniz her gün her saatte müracaatta bulunmanız mümkündür.

Almayan bin pişman olur! Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL ödeme... Emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı!

Hem de bankaların oluşturulan başvuruları aynı gün içerisinde cevaplayacağı da kredi paketleri duyurulduktan sonra gelen haberler arasında yer aldı.

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