Almayan bin pişman olur! Emekli maaş hesabınız üzerinden 100.000 TL ödeme... Emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru yapıldı!

Başvurmak isteyen isten vatandaşlar yalnızca maaşlarını aldıkları banka şubesine gidecek ve müracaat formunu dolduracaklar. Hem de kredi paketinin içersinde çoğu imkânda yer alacak. 3 ay ödeme erteleme ve 24 aya kadar vade bu imkanlardan bazıları olarak duyuruldu.