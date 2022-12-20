Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış.... Çürük domatesi çöpe atanın vay haline!
Çürük domatesi sakın çöpe atmayın! İşte çürük domatesle yaratabileceğiniz mucizeler...
20.12.2022 13:18 - Son Güncelleme: 20.12.2022 13:18
Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın. Evde birçok yemeğe lezzet katan domatesleri çürüdüğü zaman direkt çöpe atmak yerine çok farklı alanlarda kullanarak mucizeler yaratabilirsiniz. Görüntüsü her ne kadar hoşunuza gitmese de çürük domatesin birçok faydası bulunuyor. İşte çürük domatesin kullanım alanları...
ÇÜRÜK DOMATESLE SAÇ MASKESİ
Çürük domateslerin kötü kısımlarını ayırarak çok daha hızlı uzayan sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz. Saçınız temizken ezdiğiniz domatesi her tarafına güzel bir şekilde yedirin. Elinizle güzelce masaj yapın.