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Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış.... Çürük domatesi çöpe atanın vay haline!

Çürük domatesi sakın çöpe atmayın! İşte çürük domatesle yaratabileceğiniz mucizeler...

takvim.com.tr
20.12.2022 13:18 - Son Güncelleme: 20.12.2022 13:18
Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış.... Çürük domatesi çöpe atanın vay haline!

Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın. Evde birçok yemeğe lezzet katan domatesleri çürüdüğü zaman direkt çöpe atmak yerine çok farklı alanlarda kullanarak mucizeler yaratabilirsiniz. Görüntüsü her ne kadar hoşunuza gitmese de çürük domatesin birçok faydası bulunuyor. İşte çürük domatesin kullanım alanları...

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Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış.... Çürük domatesi çöpe atanın vay haline!

ÇÜRÜK DOMATESLE SAÇ MASKESİ

Çürük domateslerin kötü kısımlarını ayırarak çok daha hızlı uzayan sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz. Saçınız temizken ezdiğiniz domatesi her tarafına güzel bir şekilde yedirin. Elinizle güzelce masaj yapın.

Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış.... Çürük domatesi çöpe atanın vay haline!

15 dakika sonra saçınızı yıkayın ve her zaman kullandığınız saç kremini kullanın.

Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış.... Çürük domatesi çöpe atanın vay haline!

Domateslerdeki etkili besinler, saçları tedavi edici bir etkidedir.

Aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir faydası varmış.... Çürük domatesi çöpe atanın vay haline!

BUZDOLABI KOKUSUNDAN KURTULUN

Buzdolabında yer alan tuhaf kokuları gidermek için domatesten faydalanabilirsiniz.

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