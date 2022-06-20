Vav TV İzle
Haberler Trend Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak! Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat

Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak! Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde yukarıya yönlü hareketler sergilemeye başlayan döviz kurları ve altın fiyatları, çoğu sektörde bulunduğu gibi akaryakıt ve LPG pazarında de zamların gözlenmesine sebep oldu. Ocak Ayı Ayı ayına girildiği an itibari ile pompaya yansıtılan yeni zamlar, durumu hazırda yaşam pahalılığına karşı direnmeye çalışan vasıta sahiplerinin bellerini bükmeye başladı. Fakat bu zam furyasının sadece başlangıcı oldu.

takvim.com.tr
20.06.2022 08:20 - Son Güncelleme: 20.06.2022 08:20
Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak! Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat

Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile eş güdümlü değer kazanan brent petrol, ülke sınırları içinde satışa yayılan benzin ve motorin fiyatlarına arka arkaya zamların yapılmasına sebep oldu. Son gelen zamlardan sonra tek tek
30 TL oranına doğru gelişen akaryakıt fiyatları, sürücülerin ceplerini sıfırladı. Bu noktada döneme giren kamu bankaları, ay sonuna kadar geçerli olan akaryakıt kampanyalarını tanıttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak! Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat

24 Şubat tarihinde adeta başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı iki ülkenin sahip oldukları emtia varlıklarına değer kazandırdı. Bu kapsamda 130 dolar oranına erişerek bir rekora imza atan brent petrol, ülkemizde satışa yayılan akaryakıt ürünlerinin litre fiyatını 30 TL'ye kadar dayandırdı.

Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak! Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat

Ardından savaş durumunda olan iki ülke arasında başlatılan müzakere süreci ile brent petrol gerilemiş olsa da akaryakıt fiyatları yükselmeye devam etti.

Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak! Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat

Vakıfbank Akaryakıt Kampanyası 2022

Vakıfbank, bireysel World kart kullanıcısı müşterileri için yeni bir akaryakıt kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Bankanın resmi internet sayfası aracılığı ile duyurulmuş olan akaryakıt kampanyasına göre 30 Haziran tarihine kadar 4 farklı günde 250 TL ve üzeri tutarlarda akaryakıt harcaması yapan tüm mevcut müşterilere 60 TL tutarında para puan hediyesi verileceği bilgisi kaydedildi.

Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak! Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat

Ziraat Bankası Akaryakıt Kampanyası 2022

Ziraat Bankası, bireysel Bankkart kullanıcısı müşterileri için yeni bir akaryakıt kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

SON DAKİKA