Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak! Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat
Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde yukarıya yönlü hareketler sergilemeye başlayan döviz kurları ve altın fiyatları, çoğu sektörde bulunduğu gibi akaryakıt ve LPG pazarında de zamların gözlenmesine sebep oldu. Ocak Ayı Ayı ayına girildiği an itibari ile pompaya yansıtılan yeni zamlar, durumu hazırda yaşam pahalılığına karşı direnmeye çalışan vasıta sahiplerinin bellerini bükmeye başladı. Fakat bu zam furyasının sadece başlangıcı oldu.
Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile eş güdümlü değer kazanan brent petrol, ülke sınırları içinde satışa yayılan benzin ve motorin fiyatlarına arka arkaya zamların yapılmasına sebep oldu. Son gelen zamlardan sonra tek tek
30 TL oranına doğru gelişen akaryakıt fiyatları, sürücülerin ceplerini sıfırladı. Bu noktada döneme giren kamu bankaları, ay sonuna kadar geçerli olan akaryakıt kampanyalarını tanıttı.
Vakıfbank Akaryakıt Kampanyası 2022
Vakıfbank, bireysel World kart kullanıcısı müşterileri için yeni bir akaryakıt kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Bankanın resmi internet sayfası aracılığı ile duyurulmuş olan akaryakıt kampanyasına göre 30 Haziran tarihine kadar 4 farklı günde 250 TL ve üzeri tutarlarda akaryakıt harcaması yapan tüm mevcut müşterilere 60 TL tutarında para puan hediyesi verileceği bilgisi kaydedildi.