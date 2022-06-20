Akaryakıt fiyatlarını, kamu bankaları sıfırlıyor! Herkese akaryakıt indirimi tanımlanacak! Benzin, motorin, LPG alışverişi yapacaklar dikkat

Vakıfbank Akaryakıt Kampanyası 2022

Vakıfbank, bireysel World kart kullanıcısı müşterileri için yeni bir akaryakıt kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Bankanın resmi internet sayfası aracılığı ile duyurulmuş olan akaryakıt kampanyasına göre 30 Haziran tarihine kadar 4 farklı günde 250 TL ve üzeri tutarlarda akaryakıt harcaması yapan tüm mevcut müşterilere 60 TL tutarında para puan hediyesi verileceği bilgisi kaydedildi.