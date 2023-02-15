Aile Bakanlığı duyurdu! 200.000 TL prefabrik 300.000 TL betonarme ev yardımı! Onarım, tamirat, tadilat, yeni bina...

Prefabrik ev yardımı başvurusu Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Aile Bakanlığı devreye girerek vatandaşlara çeşitli sosyal destek yardımları düzenliyor. Bunlardan biri de barınma olarak belirtildi. Barınma yardımı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Peki, barınma yardımı şartları neler? Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...