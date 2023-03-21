Ağaçtaki 5 hayvanı 100 kişiden 1'i bile bulamıyor! Sadece kuvvetli IQ'ya sahip olanlar 10 saniyede çözüyor!
Bugün IQ seviyenizi ölçecek bir testle karşınızdayız. Bugün sizinle paylaştığımız bu testte göreviniz ağacın içindeki 5 hayvanı bulmak olacak. Sosyal medyada viral olan IQ testi için 10 saniye süre veriliyor. Bu testte ağacın içine gizlenmiş hayvan yüzlerini bulmaya çalışmanız gerekiyor. Horoz, tavuk ve civcivleri hızlıca bulanların IQ seviyelerinin oldukça yüksek olabileceği söyleniyor.
21.03.2023 17:03 - Son Güncelleme: 21.03.2023 17:10
Ağaçtaki 4 hayvanı 100 kişiden 1'i bile bulamıyor. Sadece kuvvetli IQ'ya sahip olanlar 10 saniyede çözüyor. Hayvanlar o kadar zekice kamufle edilmişler ki onları tespit etmek sizi son derece zorlayacak. Hayvanları hızlı bir şekilde bulabilenler olağanüstü zekaya sahip olabilirler. Peki, resimde horoz, tavuk veya civciv görebildiniz mi? Şimdi sizi testle baş başa bırakıyoruz.