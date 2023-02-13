ABD UFO MU VURDU? Pentagon’dan uzaylı açıklaması: UFO GERÇEK Mİ? 51. Bölge gizemi akıllarda! Bilinmeyen cisim videosu anbean kaydedildi!

"ABD UFO düşürdü" iddiası sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası büyüdü. Söz konusu "UFO" iddialarında ABD ordusunun, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü aktarıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen resmi ve gayri resmi UFO gözlem ihbarlarının ardından bir açıklama da Pentagon tarafından yapıldı. Pkei, UFO gerçek mi? İşte merak edilenler...