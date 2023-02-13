ABD UFO MU VURDU? Pentagon'dan uzaylı açıklaması: UFO GERÇEK Mİ? 51. Bölge gizemi akıllarda! Bilinmeyen cisim videosu anbean kaydedildi!
ABD'nin kuzeyinde 3 ayrı tanımlanamayan cismin düşürülmesi tüm dünyada tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada dolaşan UFO görüntüleri herkesi hayrete düşürdü. Biden'ın emriyle havada vurulan cisimle ilgili açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi ise dünyanın konuştuğu olayla ilgili bir UFO açıklamasında bulundu. Peki, UFO ve uzaylılar gerçek mi? ABD UFO mu düşürdü? İşte o görüntüler ve konuyla ilgili açıklamalar...
"ABD UFO düşürdü" iddiası sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası büyüdü. Söz konusu "UFO" iddialarında ABD ordusunun, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü aktarıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen resmi ve gayri resmi UFO gözlem ihbarlarının ardından bir açıklama da Pentagon tarafından yapıldı. Pkei, UFO gerçek mi? İşte merak edilenler...
Kuzey Amerika semalarında dolaşan 3 ayrı tanımlanamayan cisim kriz çıkarmaya devam ediyor. ABD ordusunun, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü bildirildi.
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti.
NORAD'ın, ABD lideri Joe Biden'ın emriyle ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.