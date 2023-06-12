A, B, AB, 0 tek tek açıklandı! 3 kat daha akıllı olabilirsiniz! Bu kan grubundakiler zeki oluyor! Uzmanlar kanıtladı...
IQ seviyenizi kan grubunuz belirliyor. Bilimsel araştırmalara göre çocukların IQ düzeyinin büyük ölçüde ebeveyn genetiğinden oluştuğu belirtildi. Kan grubunun da zeka üzerinde olan etkisi ise kanıtlandı. İşte kan grubunuza göre zeka seviyeniz...
IQ SEVİYESİNİ ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER
Bireylerin IQ seviyesini etkileyen birbirinden farklı birçok etken bulunuyor. Kan grubu ve zeka düzeyi arasındaki ilişki, anketler ve elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilse de çok daha fazla etkenin bulunduğu ve daha fazla çalışmanın da yapılması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Genetik: Bireylerin IQ seviyesindeki farklılıklar, ilk olarak genetik faktörlerden etkilenir. Yüksek IQ düzeyine sahip olan ebeveynlerin çocuklarının, düşük IQ seviyesine sahip olması ihtimali daha düşüktür. Bununla birlikte, akraba evliliklerinin IQ düzeyleri üzerinde düşüşe neden olabildiği, bu nedenle evliliklerin akraba olmayan kişiler arasında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Beslenme: Araştırmalar, bir çocuğun 3 yaşından önce anne sütü içmesinin zeka üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Emzirilen çocukların mama ile beslenen çocuklara oranla IQ düzeylerinin ortalamada 10 puan daha yüksek olma eğiliminde olduğu keşfedildi. Bu nedenle çocuğunuzun IQ seviyesi konusunda endişenmemek için doğru bir beslenme sistemine sahip olmasına dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu nedenle protein, karbonhidrat ve yağ tüketiminin yanı sıra vitamin ve minerallerden de yeterli düzeyde alması gerekir.
Eğitim: IQ genetik faktörlerden etkilense de alınan eğitim düzeyi, IQ seviyesinde değişimler oluşturur. Yeterli eğitim almayan bir çocuk, her ne kadar IQ seviyesi yüksek olsa da bunu gösteremeyecektir. Fakat normal zeka aralığında doğru bir eğitim alan birey ise IQ seviyesinde büyük bir değişim elde ederek büyük başarılara imza atabilir.