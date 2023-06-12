A, B, AB, 0 tek tek açıklandı! 3 kat daha akıllı olabilirsiniz! Bu kan grubundakiler zeki oluyor! Uzmanlar kanıtladı...

Beslenme: Araştırmalar, bir çocuğun 3 yaşından önce anne sütü içmesinin zeka üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Emzirilen çocukların mama ile beslenen çocuklara oranla IQ düzeylerinin ortalamada 10 puan daha yüksek olma eğiliminde olduğu keşfedildi. Bu nedenle çocuğunuzun IQ seviyesi konusunda endişenmemek için doğru bir beslenme sistemine sahip olmasına dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu nedenle protein, karbonhidrat ve yağ tüketiminin yanı sıra vitamin ve minerallerden de yeterli düzeyde alması gerekir.