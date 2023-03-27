A, B, AB, 0 kan grubu bir yana o bir yana... 40 kişiden başka kimse yok! Altından daha değerli... Rhnull, yani Rh faktörü yokluğu, dünyadaki en nadir kan gruplarından birisi olarak biliniyor. Bu kan grubuna sahip insanlar, Rh faktörü taşımayan insanların kanlarına karşı bağışıklık kazanırken Rh faktörü taşıyan kanlarına karşı bağışıklık kazanmıyor. Rhnull kan grubu, sadece dünya genelinde yaklaşık 43 kişide bulunuyor.