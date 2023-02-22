9.810 TL başvuran herkese veriliyor! 15 yaş üstü herkes alabilir! İŞKUR duyurdu! Emekliler hariç tüm vatandaşlar...
İŞKUR duyurdu! Aylık 9.810 TL veriliyor! İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. İşte İŞKUR tarafından duyurulan İŞBAŞI eğtim program detayları...
22.02.2023 17:51 - Son Güncelleme: 22.02.2023 17:51
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,