9 Ekim Koç Dolunayı başlıyor! İlişkisi olanlar aman dikkat! İşte dolunayın burcunuza etkileri! Sabredenlerin patlama noktası geldi çattı...

ACELECİ DAVRANMAYIN

Bu 15 günlük süreç içerisinde karar verirken daha net davranabilir, adım atarken daha hızlı olabilir ve risk alırken düşünmeden karar verebilirsiniz. Chiron kuyruklu yıldızlı bu süreçte Ay, Venüs ve Güneş'e eşlik ederken insanlar üzerinde de hem maddi hem de manevi yaralara şifalandırma etkisi görülecek.